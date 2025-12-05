Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026: horario y dónde ver hoy por TV y online

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en Washington D.C. y definirá los 12 grupos de la competición más ambiciosa de la historia con 48 selecciones, 104 partidos y un formato revolucionario en 16 ciudades distribuidas en Estados Unidos, México y Canadá. Este certamen, organizado por los tres países anfitriones del 11 de junio al 19 de julio de 2026, dará la oportunidad de avanzar directamente a 32 equipos, multiplicando la emoción global. Un hito deportivo, anunciado por el presidente Donald Trump y Gianni Infantino, que marca el inicio oficial de la cuenta regresiva.

El evento arrancará a las 12:00 horas en el John F. Kennedy Center, equivalente a las 18:00 (hora peninsular) de España. Reunirá a representantes de selecciones, embajadores y ciudades anfitrionas en un acto histórico transmitido mundialmente. Al día siguiente, el 6 de diciembre, la FIFA revelará el calendario completo con sedes, estadios y horarios actualizados en una ceremonia dirigida por Infantino.

El nuevo formato de la fase de grupos

El formato antiguo, con 8 grupos de cuatro selecciones, pasará a estar compuesto por 12 grupos de cuatro equipos. De esta fase se clasificarán para los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y, además, los ocho mejores terceros, según los criterios oficiales de desempate. Con este nuevo sistema se pretende reducir el riesgo de resultados pactados, asegurar que todas las selecciones disputen al menos tres partidos competitivos y ofrecer una distribución más equilibrada de los días de descanso entre los participantes.

Sorteo Mundial 2026: así quedaron los bombos

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España , Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Canadá, México, Estados Unidos, , Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repesca UEFA 1, Repesca UEFA 2, Repesca UEFA 3, Repesca UEFA 4, Repechaje Intercontinental 1 y Repechaje Intercontinental 2.

Restricciones del sorteo y asignaciones fijas

Ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, salvo UEFA con máximo dos y al menos una; esta regla se aplica también a los repechajes del bombo 4, evitando rivales de anfitriones como México, EE.UU. o Canadá contra Surinam o Jamaica. España y Argentina (1ª y 2ª del ranking FIFA) se asignan a grupos opuestos, igual que Francia e Inglaterra (3ª y 4ª), para evitar cruces tempranos si lideran sus grupos. México va a A1 (bola verde, partido inaugural), Canadá a B1 (bola roja), EE.UU. a D1 (bola azul); el resto del bombo 1 usa bolas del mismo color en posición 1, con patrones predefinidos para bombos inferiores.

Cómo se definen los últimos 6 clasificados

Los 16 equipos del repechaje europeo se dividen en cuatro grupos con semifinal y final a partido único: Repesca UEFA 1 (Italia vs Irlanda del Norte, Gales vs Bosnia); UEFA 2 (Ucrania vs Suecia, Polonia vs Albania); UEFA 3 (Turquía vs Rumania, Eslovaquia vs Kosovo); UEFA 4 (Dinamarca vs Macedonia del Norte, República Checa vs Irlanda), ganadores a bombo 4. El repechaje intercontinental define dos plazas: Llave 1 (Nueva Caledonia vs Jamaica y el ganador enfrentará a la RD Congo en Guadalajara); Llave 2 (Bolivia vs Surinam y el vencedor se medirá a Irak en Monterrey), del 26 al 31 de marzo de 2026.

Horario y dónde ver online TV el Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El sorteo comenzará a las 18:00 horas (hora peninsular española) y será televisado por RTVE. Además, se podrá seguir toda la cobertura del evento, incluyendo previa, narración en directo y análisis posteriores en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es).