El cambio que prepara la FIFA para el Mundial 2026: la gran revolución del VAR

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca, y prueba de ello es el sorteo de la competición que se celebrará este viernes 5 de diciembre en Washinghton, un escenario que abrirá de manera oficial la fase final del torneo más grande jamás organizado por la FIFA.

Y es que la competición ha ampliado el número de selecciones que podrán participar en esta edición, pasando a ser 48 los equipos que lucharán por el trofeo. Un formato que ha sido ampliado y que obliga a redistribuir la estructura tradicional del campeonato para acomodar a todos los participantes en cuatro bombos compuestos por 12 equipos cada uno.

Sin embargo, estas no serían las únicas modificaciones de cara al próximo Mundial. Según ha informado el diario 'The Times', la FIFA estaría dispuesta a introducir nuevas reglas que involucran, en este caso, al videoarbitraje.

Las nuevas medidas que quiere impulsar la FIFA en el Mundial

Faltan poco más de seis meses para que arranque la competición más grande de selecciones. Tras muchos meses de partidos clasificatorios, los mejores equipos estarán presentes en un sorteo que será único. 48 selecciones se repartirán en doce grupos, una cifra inusual.

No obstante, la FIFA ha planteado más cambios. Tal y como ha explicado el periódico británico 'BBC Sport', la organización quiere introducir una nueva función al VAR: que pueda entrar a valorar los saques de esquina.

La International Football Association Borad (IFAB) se plantea realizar algunas modificaciones y permitir a las competiciones poder hacer pruebas en sus partidos. De ser así, el Mundial podría sufrir un cambio drástico.

La intención es la de que el videoarbitraje tenga potestad para determinar si un balón ha cruzado completamente la línea de fondo o averiguar quién ha sido el último jugador en tocar el balón antes de que salga por la línea de fondo.

Además, también se está valorando que el videoarbitraje pueda intervenir en otras acciones relevantes del juego como las segundas amarillas o si hay un fuera de juego antes de un córner que signifique un gol.

¿Cuándo podría aprobarse la norma?

Por el momento, se trata de una propuesta que aún no ha salido adelante. No obstante, la IFAB se reunirá en marzo para decidir si se implanta de manera definitiva o no. En este caso, la norma entraría en torneos menores y permitiría a la FIFA poder introducir estos cambios en sus partidos.

Por ello, será la FIFA quien decida finalmente si quiere darle más responsabilidad al VAR de cara al Mundial.

Los cambios en el anterior mundial

No es una novedad que el Mundial pueda llegar repleto de cambios en las normas. Ya ocurrió en 2022, cuando las selecciones disputaron el Mundial de Qatar. En aquel entonces, la FIFA introdujo el fuera de juego semiautomático.

Se trata de una tecnología innovadora que ayuda a los árbitros a tomar decisiones rápidas y precisas sobre el fuera de juego gracias a la implantación de varias cámaras de alta velocidad y un microchip en el balón.

Opiniones en contra de la norma

A pesar de que la norma podría dar más 'justicia' en muchas jugadas, han aparecido multitud de opiniones en contra. Y es que las pérdidas de tiempo aumentarían si el VAR comienza a valorar este tipo de jugadas, frenando el juego y favoreciendo al equipo que va ganando.

En muchas ocasiones, estas revisiones son complejas, se miden por pequeños detalles e implican una gran cantidad de tiempo. Por ello, muchos están en contra de añadir jugadas en las que el árbitro principal tenga que escuchar la opinión de la sala VOR.