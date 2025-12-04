La profecía alienígena de Baba Vanga que podría producirse en el sorteo del Mundial 2026: "Se harán notar..."

Mañana 5 de diciembre el John F. Kennedy de Washington D.C. se convertirá en el centro del mundo. Todo está listo para el sorteo la Copa del Mundo que desvelará como cómo quedan conformados los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Las selecciones clasificadas se reparten en cuatro bombos según su posición en el ránking FIFA, con la excepción de los vencedores de la repesca que irán directamente al bombo 4 y EEUU, México y Canadá, los países anfitriones, que van directamente al bombo 1 junto a España y las demás cabezas de serie: Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Será el momento de conocer los rivales de La Roja en un sorteo que separa a España y a Argentina, los dos mejores equipos clasificados, de manera que, si ambos ganan sus grupos, sólo podrían enfrentarse en la final. Además, los de Luis de la Fuente evitarán tanto a Francia como Inglaterra hasta semifinales.

Una profecía mundial

Sin embargo, este acontecimiento mundial se ha visto alterado por una profecía que mantiene en vilo a los científicos.

Este evento marca la última oportunidad para que una de las profecías más escalofriantes de la clarividente Baba Vanga se transforme en realidad. Y es que esta vidente, que anticipó Chernóbil o el atentado de las Torres Gemelas, afirmó que los humanos tendrían contacto alienígena en un “evento deportivo masivo” en 2025.

En concreto, la visión del místico describió un OVNI que aparecería como una "nueva luz en el cielo" durante el evento, permitiendo a la humanidad encontrarse con extraterrestres por primera vez, trayendo al mundo respuestas en lugar de miedo.

Además, se predijo que este momento histórico tendría lugar durante un importante evento deportivo y personas de todo el mundo podrían verlo, aunque Baba Vanga nunca reveló en qué evento deportivo sucedería.

Última oportunidad para la pitonisa

Con eventos como el Super Bowl, la final del Mundial de Clubes, las finales de la NBA, Champions League o las 500 millas de Indianápolis de este 2025 ya en el pasado, todos mirarán con cierto nerviosismo la ceremonia del sorteo de este viernes.

La ceremonia durará aproximadamente una hora y se espera que hasta 300 millones de personas en todo el mundo vean el sorteo en vivo, una cifra que los sorteos de Copas Mundiales anteriores, incluida la ceremonia de 2006, han alcanzado o superado.

Si bien la ceremonia de selección del viernes no es técnicamente un evento deportivo propiamente dicho, prepara el escenario para uno de los torneos más populares del mundo cada cuatro años, visto por entre casi 5.000 millones de personas. La ceremonia de la Copa del Mundo probablemente será el evento televisivo más visto este mes, lo que la convierte en la última oportunidad para que la fallecida pitonisa búlgara tenga razón antes de que el calendario llegue a 2026.

La profecía de Baba Vanga cobró fuerza fuerza hace varias semanas cuando la NASA activó su Plan de Defensa Planetaria por la presencia del objeto interestelar 3I Atlas, el tercero de su clase en apenas ser detectado por la humanidad. A ello se sumó la teoría del astrofísico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, sobre el origen con tecnología no humana del cometa. Aunque el punto más cercano de dicho objeto con la Tierra ocurrirá el 19 de diciembre, se ha especulado que Baba Vanga predijo hechos alienígenas para el 5 del mismo mes.

El sorteo de los grupos del Mundial de la FIFA 2026 atrapa la atención del mundo entero al ser una de las dos competiciones deportivas más importantes del planeta ya que participan varios países, que en esta nueva edición aumentó a 48 las selecciones nacionales de futbol participantes. En ese sentido, la predicción de Baba Vanga genera expectación ya que afirmó que su visión se revelaría justo durante un evento deportivo de escala masiva y sería en este 2025. Por lo tanto el día del sorteo del mundial sería revelada su siguiente profecía.

Muchos usuarios también apuntan otras hipótesis en redes sociales. Afirman que la luz en la visión de Baba Vanga podría referirse a una lluvia de meteoritos, la Aurora Boreal o la esperada supernova T Coronae Borealis Nova a 3.000 años luz de distancia, que sería visible desde la Tierra.

Un historial temible

Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Gushterova (1911-1996), fue una mística, clarividente y herbolaria nacida en Bulgaria, también conocida como la “Nostradamus de los Balcanes”.

Entre sus grandes vaticinios, se le atribuyen numerosas profecías, incluyendo el colapso de la Unión Soviética, los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, el accidente nuclear de Chernóbil, la destrucción del submarino ruso Kursk, que se hundió en el mar de Barents en 2000.la muerte de la Princesa Diana, erupción de volcanes y hay quienes incluyen en esta lista hasta su propio fallecimiento.