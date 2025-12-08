Ter Stegen empieza a ver la luz al final del túnel

Puede que Marc-André Ter Stegen esté empezando a ver la luz al final del túnel. El portero alemán podría regresar a la convocatoria con el equipo azulgrana en el duelo de mañana frente al Eintracht de Frankfurt, tal como ha afirmado Hansi Flick en la rueda de prensa previa al encuentro.

De hecho, esa ha sido la palabra que ha usado el técnico: podría. Sin embargo, también tiene claro que a día de hoy no es el portero titular del equipo. Joan García está por delante, y seguramente Wojciech Szczesny también tenga a día de hoy más peso deportivo en la plantilla.

Ter Stegen no juega un partido oficial con el Barça desde el pasado 18 de mayo, cuando se enfrentó al Villarreal en una Liga que ya estaba decidida y con el equipo como campeón. El pasado 29 de julio, el meta se operó para solventar sus problemas lumbares. Ahora lleva ya varias sesiones de entrenamiento en la disciplina del equipo. Este lunes saltó al campo junto a los otros dos porteros del equipo.

A diferencia de las últimas semanas, no se ha ejercitado ninguno de los porteros del filial azulgrana que habían sido convocados en los partidos precedentes. Pese al próximo regreso de Ter Stegen, Flick ha reiterado que Joan García es su arquero titular al subrayar que "es el número uno" en la portería del equipo azulgrana.

Al ser preguntado por si ha hablado con el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, para tratar la situación de Ter Stegen, el entrenador del Barcelona lo ha negado. Más allá de la duda de Ter Stegen, el Barça afrontará el duelo contra el Eintracht con las únicas bajas de los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo, ambos lesionados, y del central Ronald Araujo, que se está recuperando de cuestiones de salud mental.

En el pasado mes de agosto, jugador y club tuvieron un importante desencuentro. Actualmente, Ter Stegen tiene una de las fichas más altas de la plantilla, lo que supone un problema para las arcas del Barça. Además, el portero quiere apurar las últimas opciones de ir al Mundial de Estados Unidos, para lo que necesita unos minutos que no está teniendo... y se antoja difícil que vaya a tenerlos en este equipo. No se puede descartar una salida en invierno.