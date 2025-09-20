La terapia de Xabi Alonso con Vinicius

«Ayer (el jueves), no era el momento de hablar, y hoy (el viernes) hemos hablado un poquito y hemos terminado con buenas sensaciones», confesaba Xabi Alonso sobre la terapia que ha llevado a cabo con Vinicius esta semana. El brasileño fue suplente el martes en el estreno de la Champions League ante el Marsella, en lo que era el segundo partido del curso donde no era titular. No es lo normal para él, no está acostumbrado, y por eso el técnico, los dos días siguientes, le vio algo serio y supo que no había llegado la hora de sentarse con él.

«Hoy ya le he visto con mejor sonrisa, más positivo, hemos hablado un poco al acabar el entrenamiento y hemos hecho algunos ejercicios individuales», contaba el entrenador vasco, que este viernes sí sintió que era el momento perfecto para hablar con su futbolista.

Desde que ha llegado, han rotado muchos jugadores y su idea es que lo hagan todos, incluso el más importante, Mbappé, fijo hasta ahora. «Hay muchos partidos, y seguro que habrá algún partido en el que no sea titular. Tiene que aceptarlo con normalidad. Hay que repartir las cargas. No vamos a hacer que un jugador juegue todo. Kylian es muy importante, pero habrá algún partido en el que no sea titular. En cinco partidos no se puede hacer conclusiones para toda la temporada. Vamos a esperar a que pase un poco más de tiempo para ver por dónde van las cosas», pedía antes del duelo ante el Espanyol, que llega al Bernabéu como tercer clasificado, invicto y equipo revelación.

Sin perdón para Huijsen

Para ese encuentro, el Real Madrid no va a tener a Huijsen, que finalmente tendrá que cumplir partido de sanción por su expulsión ante la Real Sociedad. El club ha recurrido a Apelación y al TAD, pero no ha habido manera de que le retiraran el castigo, aunque el CTA, en su informe de jugadas polémicas reconociera que hubiera sido más correcto mostrarle amarilla. «No me sorprende que no le quiten la sanción. Me hubiera gustado que la decisión hubiese sido otra y me hubiese gustado tenerlo, ya que estuvimos sesenta minutos sin él en Anoeta. Si aceptan un error debería haber tenido sus consecuencias», explicaba Xabi, que tiene la intención de dar minutos a Camavinga y a Bellingham después de sus lesiones si el «contexto de partido» ante el Espanyol se lo permite.