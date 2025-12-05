De Tom Brady a Shaquille O’Neal: las leyendas del deporte que no se perderán el sorteo del Mundial

La FIFA se vite hoy de gala para el sorteo del Mundial 2026 en Washington, que dejará definido el camino que tendrán que sortear las 48 selecciones participantes para poder levantar el trofeo más preciado el 19 de julio en Nueva Jersey.

Será el momento de conocer los rivales de La Roja en un sorteo que separa a España y a Argentina, los dos mejores equipos clasificados, de manera que, si ambos ganan sus grupos, sólo podrían enfrentarse en la final. Además, los de Luis de la Fuente evitarán tanto a Francia como Inglaterra hasta semifinales.

Una ceremonia por todo lo alto a la que no faltarán famosos y leyendas del deporte.

Los presentadores del espectáculo serán Heidi Klum y Kevin Hart, quienes compartirán el escenario como copresentadores. Klum, reconocida supermodelo, productora y personalidad televisiva galardonada con un Emmy, regresa a este tipo de eventos tras su participación en el sorteo final previo al Mundial de 2006 en Alemania. “Volver a ser anfitriona del sorteo final, después de haber participado en este evento hace veinte años en mi país, es realmente extraordinario”, afirmó Klum. Y añadió: “La Copa Mundial une al mundo como ninguna otra, y volver a formar parte de esa magia, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y cuarenta y ocho equipos, es un honor increíble”.

Una gala plagada de famosos FIFA

Junto a Klum estará Kevin Hart, uno de los comediantes y actores más exitosos de su generación, y el actor y productor Danny Ramírez, quien aportará su carisma y un toque hollywoodense al evento.

El programa incluirá actuaciones del maestro Andrea Bocelli, Village People y del célebre Robbie Williams, acompañados por la talentosa y galardonada Nicole Scherzinger.

Estas son algunas de las figuras que asistirán al Sorteo

Leyendas del deporte

Tom Brady: Leyenda de la NFL con 7 anillos de Super Bowl (récord histórico) y 5 MVP del Super Bowl; considerado el mejor jugador de futbol americano de todos los tiempos.

Shaquille O’Neal: Exestrella de la NBA, 4 veces campeón y miembro del Salón de la Fama; uno de los pívots más dominantes con 28 mil 596 puntos en su carrera.

Wayne Gretzky: Ícono de la NHL, “The Great One” con 4 Copas Stanley y récords absolutos (2 mil 857 puntos).

Aaron Judge: Jardinero de los New York Yankees, 7 veces All-Star de la MLB y múltiple ganador del premio al Jugador Más Valioso en la Liga Americana.

Eli Manning: Ex mariscal de la NFL, 2 veces campeón del Super Bowl con los New York Giants.

Artistas

Andrea Bocelli: Tenor italiano ciego, una de las voces clásicas más aclamadas del mundo; ventas de más de 90 millones de discos y colaboraciones con artistas como Pavarotti.

Robbie Williams: Superestrella pop británica, exmiembro de Take That; más de 80 millones de discos vendidos y múltiples premios Brit.

Nicole Scherzinger: Cantante y actriz estadounidense, exlíder de The Pussycat Dolls; ganadora de un Grammy y estrella de Broadway.

Village People: Grupo disco estadounidense icónico de los 70; creadores del himno global “Y.M.C.A.”, con más de 100 millones de discos vendidos.