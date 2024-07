Toni Kroos desata la furia en su país por lo que dice sobre España: "Mejor que en Alemania..."

La selección española de fútbol venció (2-1) a la de Alemania con un gol de Mikel Merino en el último minuto 119 de la prórroga. Un partido que no solo supuso el pase a semifinales sino también la jubilación de Toni Kroos. La Roja logró su objetivo y el centrocampista alemán cuelga definitivamente las botas tras caer ante La Roja.

Ahora, el centrocampista germano vuelve a estar en boca de todos no por su adiós sino por sus declaraciones en una entrevista en las que revela las razones por las que seguirá viviendo en Madrid y manda un dardo a las autoridades germanas sobre el grave problema que supone la inmigración en las grandes ciudades alemanas.

"Mi país ya no es el que era hace 10 años"

La estrella del fútbol germano afirmó en el podcast de ZDF que Alemania ya no es el país que era hace 10 años debido a la migración masiva y que se queda en España porque tiene miedo de dejar que su hija salga de noche en las ciudades alemanas.

Kroos, que jugó 114 partidos internacionales antes de retirarse del fútbol profesional, hizo estos comentarios durante una aparición en el podcast 'Lanz & Precht'. Kroos anunció que se quedará en España con su familia a pesar de que su carrera futbolística allí está llegando a su fin porque Alemania ya no es el mismo país que “era hace diez años cuando nos fuimos”.

En comparación con España, Kroos dijo que se sentía más incómodo al dejar que su hija saliera “a las 11 de la noche en una gran ciudad alemana”. El ex ganador de la Copa del Mundo dijo que el problema de la migración masiva estaba “constantemente presente” en Alemania y que se ha “descontrolado”.

"¿Dejarías salir a tu hija en una ciudad alemana?"

“Si lo comparo ahora con España. Por ejemplo, tengo una hija de 7 años. Cuando cumpla 13, 14, 15, y si alguien me preguntara: ‘¿Dejarías salir a tu hija a las 11 de la noche en España cuando tenga 14 años o en una gran ciudad alemana?’. Ahora mismo me inclinaría más por España”, afirmó Kroos.

Kroos puntualizó que algunos inmigrantes eran buenas personas, pero que “si no se puede distinguir a los que no son buenos para nosotros, al final será difícil. Entonces la posición de los alemanes estará cada vez más dividida”.

El presentador del podcast Markus Lanz coincidió con Kroos en que "hay problemas en todas partes. Hay demasiada gente, hay demasiadas cosas", y que no se debería vilipendiar a la gente llamándola racista por hablar de ello.

A pesar de representar aproximadamente el 14,6 por ciento de la población, los inmigrantes extranjeros fueron responsables del 58,5 por ciento de todos los delitos violentos según los últimos datos del gobierno federal. Las autoridades alemanas han procesado a personalidades de alto perfil, incluidos políticos, por comentarios que llamaban la atención sobre el problema, mientras que el establishment político sigue con sus esfuerzos por prohibir el partido derechista anti-inmigración AfD en nombre de "salvar la democracia".

"Necesitamos inmigrantes, por supuesto. Y entre los alemanes hay un porcentaje que no nos beneficia, y lo mismo ocurre con la gente que viene aquí. Pero si no se puede distinguir a los que no nos benefician tenemos un problema", sentenció Kroos.

"¡Este tipo es un racista!"

Sus palabras no pasaron desapercibidas desatando una gran polémica en sus país y, aun que muchos apoyaron su reflexión otros usuarios no tardaron en atacar al futbolista por "racista" y por "vilipendiar a su país". "Adolf Hitler pensó lo mismo una vez. Puede que sea un gran jugador, ¡pero este tipo es como un racista!", "Totalmente de acuerdo con Kroos aunque seguro que hay algún enfermo que le llama xenófobo", "¡España tiene un problema migratorio peor! Los robos y la delincuencia son muy comunes en las grandes ciudades. Alemania es más segura, no mientas" o " Y aún así cargas contra la AFD. No tiene ningún sentido. ¡Hipócrita!" son algunos de los cientos de comentarios que inundan las redes sociales.