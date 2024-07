La carta de Kroos que emociona a España: "Perdón Pedri, no quise hacerte daño"

La alegría para Pedri en el España - Alemania duro poco. El centrocampista del FC Barcelona, que tuvo la primera oportunidad de gol del partido a los pocos minutos, recibió una durísima entrada de Toni Kroos que obligó a De la Fuente a sustituir al canario por Dani Olmo. La acción del ya exjugador del Real Madrid no pudo ser más desafortunada. En un contraataque de España, Kroos cortó la carrera de Pedri metiendo la pierna contra la rodilla izquierda del canario, que salió despedido y cayó sobre el césped.

El jugador germano recibió duras críticas y hoy horas después ha roto su silencio. Kroos ha publicado una emotiva carta de despedida un día después de jugar su último partido como profesional en la derrota de Alemania contra España en la prórroga de los cuartos de final de la Eurocopa.

"9/29/2023 sonó mi teléfono. Llamador: Julian Nagelsmann Solicitud: regreso a la selección nacional. Primer pensamiento en mi mente: ¡No soy estúpido! Primer pensamiento en mi corazón: joder sí! El corazón decidió saberlo", comienza relatando el jugador.

"Mi primer pensamiento esta mañana 7/6/2024: Me alegro de haberlo hecho. A pesar de toda la tristeza y el vacío desde el silbato ayer. He visto más y más en el equipo de lo que ella ha demostrado en los últimos años. ¡Pero no esperaba que fuera posible en tan poco tiempo tener una oportunidad realmente realista en el título y estar al día con el mejor otra vez! ¡Es por eso que estoy muy orgulloso de lo que hizo este equipo! Y eso puede ser toda Alemania otra vez. Un agradecimiento especial a vosotros que habéis hecho de este hogar EM uno especial. ¡Te hemos visto, experimentado y sentido! A nivel personal, me gustaría daros las gracias por una calidez y afecto realmente muy especial durante las últimas semanas. Esto fue muy especial. Y finalmente una petición: ahora que Alemania ha recuperado a su amado hijo: ¡no lo dejes ir! El camino de este equipo continúa. ¡Y ayuda brutalmente si la apoyas incluso en las malas fases! Porque una cosa les puedo asegurar: ¡este es un grupo de grandes personas que hacen todo lo posible para tener éxito!", continúa mostrando su orgullo por haber vuelto al combinado nacional.

Pero el alemán, que ha vivido la etapa más brillante de su carrera en España no quiso olvidarse de Pedri en su despedida a quién dedica una sentida disculpa.

"¡¡Alemania es Alemania otra vez!!! Por eso es muy importante para mí pedir perdón a Pedri y que se ponga bien pronto. Lógicamente, no era mi intención hacerte daño. Una pronta recuperación y todo lo mejor. Eres un gran jugador”, concluye la carta del ex madridista que ya cuenta con casi un millón de "Me gusta".