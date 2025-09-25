"Rodéate bien o lo pagarás caro": el consejo de un histórico del tenis a Lamine Yamal

oris Becker, campeón de Wimbledon con solo 17 años y referente de la precocidad deportiva, ha lanzado una advertencia directa a Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona. En declaraciones recientes, Becker subrayó la importancia de protegerse del entorno cuando se alcanza la fama a una edad temprana: “Rodéate bien o lo pagarás caro”.

El extenista alemán, que vivió en carne propia los altibajos de una carrera marcada por el éxito prematuro y los problemas personales, alertó sobre los peligros que rodean a los jóvenes talentos. “No todos los que te rodean quieren lo mejor para ti”, afirmó, en un mensaje que resuena con fuerza en el mundo del deporte.

Lamine Yamal, de apenas 16 años, ha irrumpido con fuerza en el fútbol de élite, convirtiéndose en uno de los jugadores más prometedores de Europa. Su ascenso meteórico ha despertado elogios, pero también preocupaciones sobre la presión mediática y la gestión de su entorno personal.

Becker, que ha sido entrenador de Novak Djokovic y sigue siendo una voz respetada en el deporte, recordó que el talento necesita algo más que técnica y disciplina: “La gente que te acompaña puede impulsarte… o hundirte”.