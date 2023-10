Tres centrales y un equipo para frenar a Haaland: "No le han dejado tocarla"

La gran amenaza para España en el partido de Noruega era Haaland, el mejor delantero del mundo en este momento, pero la selección logró adormecer al gigante del Manchester City. Primero, teniendo mucho la pelota (63-36 de posesión al final, más todavía en el descanso), alejando al jugador de la zona de peligro aplicando la lógica de Johan Cruyff de si tengo yo el balón no lo tiene el rival y no me puede atacar.

Pero era inevitable que hubiese algún enfrentamiento directo con él, y los defensas españoles supieron contenerlo. El que se enfrentaba a Haaland en los balones largos era Le Normand, entrando a un cuerpeo complicado contra un futbolista que mide 194 centímetros, pero el que protagonizó las acciones defensivas más determinantes fue Laporte, al meter la bota después de un remate del delantero desde el punto de penalti, donde no suele perdonar, y al aguantarle bien en una carrera en la que el noruego mostró su poderosa zancada.

Dos remates, ocho pases

La batalla de Le Normand le costó una tarjeta amarilla en una acción en la que precisamente se llevó el balón su rival, pero el árbitro le tomó la matrícula y le amonestó después. No quiso correr ningún tipo de riesgo De la Fuente y en el descanso sustituyó al defensa de la Real Sociedad para que entrara David García. No tardó Laporte en ver amarilla también, por una entrada a Bobb, pero se contuvo de maravilla hasta el final. Entre los tres centrales se encargaron de dejar seco a Haaland. "No era fácil porque salgo desde el banquillo y el ritmo era alto, pero me he adaptado bien. Una de las claves ha sido tenerlo [a Haaland] bien controlado, el estar concentrados", analizó David García. Sólo consiguió rematar dos veces el atacante nórdico: la taponada por Laporte y otra en la segunda parte en la que sorprendió con su llegada desde atrás, pero el disparo le salió muy centrado. Fue su único chut a puerta y Unai Simón atrapó la pelota sin problema.

Trabajo en equipo

Además, el delantero del City apenas dio cinco pases buenos y tres malos. No entró mucho en contacto con la pelota. "La verdad es que defensivamente, desde Unai [Simón] hasta Álvaro [Morata] hemos estado muy compactos y no le hemos dejado recibir balones cómodos. Hay que elogiar también la labor de los tres centrales", decía Dani Carvajal tras el encuentro en los micrófonos de Televisión Española. "Nuestros defensas han estado de diez, no le han dejado tocar ninguna. Y sobre todo el trabajo defensivo de todos, estar juntos, todos unidos, es la clave", remataba Fabián Ruiz, una de las novedades en la alineación de De la Fuente, que también valoró el trabajo del grupo: "Ha sido cuestión de todo el equipo. Los centrales están creciendo cada día más. No solo tenemos a los tres que han jugado hoy. Hay más y muy buenos", destacó el entrenador riojano.