Las quejas de Unai Simón: «Cualquier día se van a meter en el baño a ver qué hago»

Unai Simón, el portero del Athletic y de la selección española, se mostró radicalmente en contra de la presencia de las cámaras en los vestuarios, una de las novedades de las transmisiones televisivas de esta temporada en la Liga. Algo que no ha cambiado con el paso de los meses. «Voy a dejar ese tema un poco de lado porque diga lo que diga no vale para nada», se lamentaba en la conferencia de prensa previa al partido contra Noruega sin cambiar su gesto serio. «Qué más da si se van a seguir haciendo las cosas y no van a cambiar. Entiendo que se pueda generar más dinero por ciertas cosas, pero pondría el límite en ciertos aspectos», añade.

«Algún compañero dice que sí lo entiende, yo no lo entiendo. Yo no me siento cómodo, hay jugadores que sí lo entienden. Es lo que hay y no quiero seguir por este tema. Yo a los que he preguntado les da igual lo que se diga en el vestuario. He preguntado a mis amigos, claro», explica el guardameta. «Un día se van a meter en el baño a ver lo que hago. Si se ha puesto ahí será porque vende y porque a la gente le interesa», agrega.

Al comienzo de la temporada ya mostró su disconformidad con este asunto. «Siempre he vivido el vestuario como algo privado. Los jugadores tenemos rituales o manías que no queremos que salgan a la luz. No me gusta, me siento incómodo. Es como nuestro momento sagrado. No soy nadie para decir que no entre una cámara al vestuario, solo doy mi opinión y creo que están invadiendo nuestro espacio», dijo,