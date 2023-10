España se clasifica para la Eurocopa con un gol de Gavi en Noruega (0-1)

España ya está en la Eurocopa. Haaland no daba tanto miedo y el camino ha resultado menos duro de lo que amenazaba aquella derrota contra Escocia en el segundo partido de Luis de la Fuente en el banquillo de la selección.

Tuvo que resolver Gavi el partido en Noruega, un futbolista capaz de hacerlo casi todo bien. Hasta defender a Haaland en los córners a pesar de la diferencia de altura. Gavi no se asusta y el noruego echa de menos a sus compañeros del Manchester City. No le llegan los balones con la misma claridad y cuando le llegan quiere llegar al gol por derribo, atropellando defensas.

España es otra cosa. De la Fuente ha profundizado en el estilo que caracteriza a la Roja desde hace quince años, pero sin el fundamentalismo de Luis Enrique. Todo es más normal en el banquillo. Pero la selección domina los partidos y sigue llegando al gol con algo más de facilidad. Aunque esta vez se conformó con uno.

Marcó otro Morata en la primera mitad, pero lo anuló el árbitro por fuera de juego después de revisarlo en el VAR. Le pudo el ansia al capitán de España, que fue a empujar sobre la línea un balón que entraba en la portería después de un despeje muy forzado de Strandberg.

Es normal que Morata se confunda. Hace diez días dieron validez a un gol suyo en la LIga de Campeones contra el Feyenoord después de un fuera de juego más claro de Saúl. Esta vez la pelota iba a Ansu Fati, que no estaba en fuera de juego, pero la empujó Morata, que no estaba y que no influía en la jugada previa. Cosas del videoarbitraje y de la unificación de criterios que se lleva pidiendo desde los años 80. Frases vacías que quedan en la memoria.

España tuvo que esperar para marcar un gol válido, aunque también tuvo que pasar por la revisión del videoarbitraje. Morata estaba también en fuera de juego, pero esta vez el árbitro estimó que no influía en la jugada.

Sí influyó, y mucho, en el juego de España el «7». Se quedó con las ganas de marcar, lo que le hubiera valido para igualar a Silva como el cuarto máximo goleador en la historia de la selección. Pero siempre dio salida al juego de la selección con criterio. Tiene cuerpo para aguantar la pelota cuando España necesita una salida urgente y sabe jugar cuando hace falta. Aprovechó la rigidez de los centrales noruegos para marcharse cuando salían a perseguirlo hasta el centro del campo. Pero le faltó acierto en el remate para recibir el premio de igualar a Silva. Un cabezazo que se le fue alto, un gol que le anularon, detalles que no invalidan el buen partido del capitán.

Sus compañeros lo buscan y les transmite la misma seguridad que Rodri desde el centro del campo. Fabián era el socio que le ayudaba a dar salida al juego desde el centro del campo, una pareja que se entiende, con Gavi a su lado preparado para todo. Arriesga España en la salida y hasta de los momentos más complicados sabe salir, como de un balón que le entregó Unai Simón al borde del área rodeado de dos defensas.

De la Fuente conoce los jugadores en los que puede confiar y busca dar confianza a alguno más que lo necesita, como Ansu Fati. le dio la titularidad, pero el jugador cedido en el Brighton no aportó mucho en los 45 minutos que estuvo sobre el césped. Si España llegaba por la izquierda era más por el impulso de Fran García desde el lateral, en su primer partido desde el comienzo con España. En la segunda parte Ansu dejó su lugar a Oyarzabal y Fran encontró más colaboración en sus llegadas. Primero por el capitán de la Real, que llegó hasta la línea de fondo para servir la jugada del gol; y después con Pedraza, que se estrenaba con la absoluta y no dudó en disparar en uno de los primeros balones que tocó. De la Fuente va construyendo su equipo y con él ha llegado a la Eurocopa.