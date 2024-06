Unai Simón más allá de la red: el precio de ser hijo de un guardia civil y una ertzaina

España espera dar un golpe sobre la mesa con un triunfo ante Italia que le de el pase a octavos de final de la Eurocopa tras una semana en la que su portero Unai Simón se ha convertido, muy a su pesar, en el protagonista absoluto. Tras la holgada victoria contra Croacia en su debut en la Eurocopa, el guardameta vasco compareció ante la prensa para enfatizar que el partido ante Italia será tanto desafiante como emocionante.

Pero su palabras sobre el reto de esta noche no fueron las que lo convirtieron en el personaje de la semana. Unai Simón provocaba un auténtico terremoto por sus palabras sobre Mbappé. El francés se posicionó claramente contra la ultraderecha e instó a los jóvenes a no votar a los extremos. "Creo que estamos en un momento crucial en la historia de nuestro país. Hay que tener un sentido de prioridades. El euro tiene un lugar muy importante, pero sobre todo somos ciudadanos. Quiero dirigirme a todos los franceses, especialmente a los jóvenes. Los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de cambiar eso. Llamo a todos a votar. Sé que muchos jóvenes se dicen a sí mismos que un voto no cambiará nada, al contrario, cada voz cuenta" afirmó en contra del partido de Le Pen.

Tras ser preguntado por las palabras del flamante jugador del Real Madrid, Unai Simón no dudó en responder de manera contundente: "Mbappé tiene una gran influencia en el mundo y la sociedad. Sin embargo, como futbolista, creo que debemos centrarnos en los temas deportivos. Dejar los asuntos políticos a un lado".

Unas palabras que lo han convertido en el blanco de los feroces ataques de la izquierda radical que no ha dudado en usar la condición de sus padres de agentes de los cuerpos de seguridad en su campaña de señalamiento.

Campaña de acoso a Unai Simón Twitter

Una situación que incomoda al portero, siempre muy discreto en su vida personal. De hecho, ni es activo en redes sociales ni se conoce la identidad de su novia.

¿Quién es Unai Simón, más allá del Fútbol?

Gran parte de su infancia la pasó en el pueblo zamorano de San Marcial del Vino, de donde era su padre. Allí volvía con su familia cada verano, algo que repite cada vez que puede cada vez que el fútbol se lo permite. Es hijo de un Guardia Civil que encontró el amor en el País Vasco con una ertzaina, algo que situó al futbolista como objetivo de las críticas de algunos sectores extremistas e independentistas. Vivió duros momentos cuando el Athletic de Bilbao se enfrentó al Osasuna y un sector de la grada coreó: "Unai Simón, hijo de puta" y recibió graves insultos por parte del grupo ultra Indar Gorri.

Algo que ahora ha vuelto a ocurrir en la campaña de acoso en la que la profesión de sus padres ha sido uno de los argumentos de los "haters".

Aunque es un futbolista de élite mantiene un tipo de vida muy distinto al de muchos de sus compañeros de profesión. Muy discreto e introvertido, se mantiene lejos del lujo en la forma de vestir o en las redes sociales, donde el arquero prefiere pasar desapercibido.

Precisamente, en una entrevista en la cadena Cope se refirió a las redes sociales de las que prefiere mantenerse alejado: «Estoy al margen de ellas, no les encuentro ningún beneficio. No es de mi agrado exponerme ante los medios. No soy una persona muy extrovertida. Prefiero exponerme a 60.000 personas en un campo que a 10 periodistas», explicó en la misma entrevista.

Estudia un grado en Administración y Dirección de Empresas tras dejar de lado Fisioterapia, grado en el que se matriculó en un principio.

Celoso de su intimidad, nada se sabe tampoco de su pareja. «Tengo un grupo de amigos muy sano al que le puedo contar cualquier problema, una novia, tengo mucha gente que me apoya», explicó el futbolista en una entrevista en El Correo y, aunque habló de ella, no se conoce la identidad de la joven que ocupa el corazón del portero de la Selección.

Como siempre ha hecho, Unai mantiene silencio ante los ataques y solo esperar hablar en el campo y ser clave en una victoria de "La Roja" ante Italia.