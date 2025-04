Uno de los empresarios más millonarios de España revela por qué dejó de invertir en el Barça: "¡No lo tolero...!"

Está considerado uno los hombre más ricos de España. La Lista Forbes 2024 de las personas más ricas en España volvía a estar encabezada por Amancio Ortega, fundador de Inditex pero nadie pasó por alto el brutal ascenso José Elías en solo un año.

Con un patrimonio estimado en 950 millones de euros, José Elías presidente de Audax Renovables pasaba en un solo año de la posición 74 a la 49, consolidándose como una de las figuras clave en el sector de las energías renovables. Su Su fortuna ha crecido en 450 millones de euros respecto al año pasado. Su fortuna ha crecido en 450 millones de euros respecto al año pasado y se ha convertido en uno de los rostros más populares de las redes sociales donde da consejos para convertirse en millonario.

Pero además, el empresario formó parte del Barça y avaló a Joan Laporta en esta segunda etapa como presidente. Ahora, revela por qué dejó de invertir en el club catalán.

El empresario avaló a Eduard Romeu, ex vicepresidente económico del club, que le pidió 124.6 millones de euros para ayudar a la candidatura de Joan Laporta y conseguir así ser presidente del Barça. "Yo no puse dinero, yo avalé a un amigo que tenía en ese momento, que me pidió un favor y yo le hice el favor de reforzar la candidatura de Joan Laporta para que mi amigo entrase en la directiva", explicó José Elías a Ricard Ustrell en el programa 'Col·lapse' de TV3.

"No toleramos irregularidades"

Pero en el paso del tiempo, la situación empezó a cambiar. En 2022, el Barça sustituyó el aval de Elías por una póliza de la aseguradora Tressis y el empresario se desvinculó totalmente del club.

Ahora, confiesa otra razón le llevó a apartarse del club blaugrana. «No hace mucho me diagnosticaron una neurodivergencia y una de las cualidades es que no toleramos las irregularidades, eso me llevó a dimitir del Barça en su momento», relató.

«No tolero una cosa que sea injusta, me sobrepasa. En la constructora Ohla me pasó lo que me pasó en el Barça en su momento» añadió.

El trato recibido por parte de Joan Laporta también precipitó su salida. «Creo que alguien que te deja casi 40 millones de euros se merece algo más que un hola y adiós», sentenció.