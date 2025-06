Varapalo para el Barça: la UEFA estudia una dura sanción para la próxima Champions

Cuando parece vivirse el escenario perfecto en Barcelona y se presume de unas cuentas saneadas y en alza que permitirá nuevos fichajes, llega el jarro de agua fría desde Europa.

El Barcelona podría sufrir una sanción por parte de la UEFA por haber vuelto a incumplir el 'fair play' financiero. Los azulgranas ya fueron multados con 500.000 euros por haberlo incumplido la temporada anterior, y ahora podría volver a ser sancionado, esta vez con una sanción deportiva.

Según el periódico británico The Times , la UEFA investiga al FC Barcelona y a otros nueve equipos por infringir las normas del Fair Play Financiero para la temporada 2020-2021. Entre estos equipos se encuentran la Juventus, el PSG, el Inter y la Roma . Según el informe, la máxima organización europea ya está formulando diversas sanciones que pronto revelará .

El diario 'The Times' explica que el Barcelona habría dado información incorrecta en sus cuentas; a la hora de publicar exactamente cuáles son los ingresos del club, pues la venta, en este caso, de los derechos televisivos, el 10% de la venta de sus derechos televisivos que realizó a 25 años en 2022, la habrían calificado de una forma que no es correcta dentro de las regulaciones de la UEFA. Al hacerlo una vez, les cayó una sanción de 500.000 euros, ellos la apelaron al Tribunal de Arbitraje Deportivo, no ganaron y tuvieron que abonar esa cantidad.

Podría perder puntos

Ahora según este diario, han vuelto a cometer una irregularidad de este tipo y por lo tanto ahora se podrían enfrentar a una sanción que ya no sería únicamente financiera, sino que sería deportiva. 'The Times' habla de una sanción que podría ser o que les limite el número de jugadores que podrían utilizar en competiciones europeas o que incluso podrían acarrear una pérdida de puntos la temporada que viene".

La UEFA vigila de cerca a todos los equipos mencionados, aunque aún tiene tiempo para presentar cuentas regularizadas y actualizadas . Sin embargo, fuentes cercanas al Barça confirman que el club desconoce el procedimiento abierto contra ellos .

Otros equipos sancionados incluyen al Paris Saint-Germain, al Arsenal y al Olympique de Marsella . Sin embargo, como señaló recientemente el periódico francés L'Équipe , estos equipos solo estarían sujetos a una multa económica ; los clubes italianos y el Barça podrían enfrentarse a sanciones mucho más severas . Otros equipos, no identificados, solo estarían bajo investigación y no estarían sujetos a sanciones.

La UEFA eliminará gradualmente las normas actuales del Fair Play Financiero (FFP) después de esta temporada , implementando un nuevo sistema que limitará el gasto de los clubes en salarios, traspasos y comisiones de traspaso. Este porcentaje será del 90 % en 2023, descendiendo progresivamente al 80 % en 2024 y al 70 % en 2025.