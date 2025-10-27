Wenger, legendario entrenador del Arsenal, sentencia sobre El Clásico: “Fue un partido de hombres contra niños”

Arsène Wenger dejó los banquillos hace siete años, pero sigue muy activo en el mundo del fútbol. El que fuera 22 años entrenador del Arsenal y ganara tres veces la Premier League ahora actúa como comentarista y no se muerde la lengua sobre ningún aspecto. El legendario entrenador quiere revolucionar el mundo del fútbol con una nueva norma del fuera de juego que la FIFA lleva tiempo considerando implantar y es conocida por su propio nombre: 'Ley Wenger'.

Con esta polémica norma, únicamente sería fuera de juego cuando el atacante tenga todo el cuerpo por delante del penúltimo defensor. La norma está en fase de estudio, pero no se descarta su implementación en los próximos años. Mientras tanto, el ex técnico francés es comentarista en la televisión inglesa y reflexiona sobre los temas de actualidad del mundo del fútbol. Este domingo, El Clásico paralizó el planeta y Wenger manifestó su opinión tras la victoria del Real Madrid gracias a los goles de Mbappé y Bellingham que dejaron en nada el de Fermín.

Así analiza Wenger el Real Madrid - Barcelona

El resultado fue igualado, con una diferencia por la mínima, pero a ojos de Arsène Wenger el transcurso del partido fue totalmente diferente. El francés fue contundente y explicó lo que sintió al ver el partido sin medias tintas: "El Clásico fue un poco como un duelo entre hombres y niños". Desarrolló el motivo de su afirmación: "La defensa del Real Madrid fue mucho más fuerte que la del Barcelona. En ataque, el Madrid siempre parecía capaz de marcar, mientras que el Barcelona parecía ineficaz".

Real Madrid C.F. v FC Barcelona - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Fuerte crítica al Barça y halagos a Xabi Alonso

Wenger reflexionó sobre el motivo por el que hubo tanta diferencia durante el encuentro pese a lo apretado del marcador final: "El Barça tuvo mucho el balón, pero nunca parecía capaz de meter un gol.Mucho pase horizontal y poco riesgo ante una defensa realmente bien plantada. Les ganaron muchos duelos". El Barça tuvo el 68% de la posesión en el Santiago Bernabéu, pero el Real Madrid dio mayor sensación de peligro en todo momento.

La crítica al conjunto culé se convirtió en halagos hacia el equipo blanco y especialmente a su técnico: "Le doy mucho crédito a Xabi Alonso. Equilibró bien al equipo para acabar siendo superior. Defendieron bien, presionaron al rival y crearon acciones de peligro, logrando dos goles y fallando un penalti". Wenger concluyó afirmando que la victoria del Real Madrid es justa: "Claramente jugaron un buen partido y, para mí, merecieron ganar este partido ante un Barça que mostró muy poco arriba".

La estadística avanzada da la razón a Wenger

El Real Madrid disparo 23 veces en todo el partido por 15 que lo hizo el Barcelona. También hubo una mayor cantidad de disparos a puerta, diez madridistas y seis culés. Sin embargo, esto puede llegar a ser engañoso porque cantidad de tiros no significa siempre peligro real. Esto último lo mide la estadística avanzada mediante los goles esperados. Aquí la diferencia que se muestra es mayor que la que hubo en el marcador: 3,63 goles esperados del Real Madrid y 1,14 goles esperados del Barcelona.