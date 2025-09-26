Xabi Alonso: "Tenemos que ser impredecibles con el balón"

El derbi madrileño siempre es mucho más que un simple partido de fútbol. Xabi Alonso lo sabe bien. El técnico del Real Madrid afronta su primer gran duelo liguero contra el Atlético de Diego Pablo Simeone con un discurso cargado de respeto hacia el rival, de prudencia sobre la situación del equipo y de mensajes de ambición hacia sus propios jugadores.

“Es un derbi con un ambiente especial, muy bonito, esperamos un ambiente potente, para jugar con energía y concentración”, señaló el entrenador en la previa. Sus palabras transmiten la importancia de la concentración en un contexto donde la pasión suele desbordar. Para Alonso, que todavía está construyendo su camino en los banquillos, este tipo de encuentros representan una oportunidad única para reforzar la identidad competitiva de su Real Madrid.

Distancia en la tabla

El técnico no dudó en valorar lo que significa enfrentarse a un Simeone que lleva más de una década al frente del Atlético. “Lo que ha hecho Simeone es muy importante, yo estoy empezando, no me pongo la meta a largo plazo, hay que ir haciendo lo que queremos y hacer recorrido”, explicó.

Alonso insistió en que no es lo mismo afrontar un derbi con otra camiseta que hacerlo desde el banquillo del conjunto blanco. “Es diferente ir con el Real Madrid que con otro club. Ojalá podamos disfrutarlo. La clasificación tampoco dice mucho, el partido va a ser apretado y va a ser muy exigente”. Con esa frase deja claro que la posición en la tabla es irrelevante en partidos de este calibre: aquí mandan los detalles, la intensidad y la capacidad de resistir la presión.

El entrenador también quiso rebajar cualquier euforia en torno al arranque de temporada. “Es complicado llegar a los 100 puntos, sólo llevamos seis y no hay que confiarse que por saltar al campo vas a ganar, hay que ser constantes en el rendimiento. Cuanto más nos eduquemos en salir activos, ganaremos muchos partidos. No hay que relajarse”.

Los derbis son especiales por lo que se juega sobre el césped y por todo lo que se percibe en la ciudad los días previos. “Es un ambiente bonito, que gusta jugar porque son especiales, los días previos notas el ambiente en la ciudad, cuando sabes lo que hay en juego te motiva más”, reconoció Alonso. Para él, ese componente emocional puede ser un impulso siempre que se combine con cabeza fría y disciplina táctica.

Bellingham, listo

En el plano deportivo, el técnico confirmó la disponibilidad de Jude Bellingham: “Bellingham puede jugar”. El inglés, que regresa tras su recuperación, vuelve a ser señalado como pieza clave en el engranaje del equipo. Xabi lo describió con claridad: “Es centrocampista ofensivo, puede participar en la elaboración y en la finalización, tiene esa capacidad, tenemos que ser inteligentes para llegar a él de la mejor manera posible para que sea desequilibrante. Hay jugadores más posicionales, más estáticos, pero Jude no es de esos”. Un análisis que resalta la polivalencia del joven internacional y la importancia de potenciar su instinto para romper líneas y generar superioridades.

El preparador también tuvo palabras para Franco Mastantuono, el joven argentino que ya ha empezado a dejar huella en el equipo: “Tiene muchísimas cosas buenas, para la edad que tiene y llegar a un club grande, a un país, me encanta lo positivo que es. Hay que ordenarlo, pero ese gen es fundamental”.

En cuanto al estado de la plantilla, el entrenador despejó dudas: “Tenemos a todos listos, han recuperado bien, no hay tocados. No puedo dar pistas”.

Palabras a Sergio Busquets

Xabi Alonso también aprovechó la rueda de prensa para rendir homenaje a Sergio Busquets, que acaba de cerrar su carrera profesional. “Felicitar a Busquets por toda la carrera que ha tenido. Busi ha sido un gran compañero, disfrutamos mucho jugando en la selección. Como compañero del centro del campo, no me confundió porque sustenta a un equipo: generoso, inteligente en la toma de decisiones, siempre tomaba las decisiones correctas y por eso ha tenido la carrera brillantísima que ha tenido. Que descanse y después, seguramente volverá”. Palabras de respeto hacia uno de los mediocentros más influyentes de la última década, con quien compartió éxitos en la Roja.

La reflexión táctica tampoco faltó en el discurso del técnico. “Hay que seguir reforzando lo que hacemos y ser flexibles e impredecibles cuando tenemos el balón. Tenemos capacidad física y técnica para jugar en ataque, pero sin balón hemos dado pasos adelante y no lo podemos perder”.