Xavi, rotundo en la polémica con De la Fuente por la lesión de Gavi, aporta una posible solución a la acumulación de partidos

"A día de hoy, Gavi es un jugador que no se puede sustituir. No hay en el mercado ningún futbolista disponible para hacer su trabajo, ni con su mentalidad, ni con su capacidad. Discutir sobre sustituir a Gavi es un error; es una equivocación pensar que vamos a encontrar a un jugador para suplirlo", afirma Deco, director deportivo del Barcelona, en una entrevista a Efe. "Es insustituible. El corazón, la pasión, la garra más las cualidades que tiene por su talento...", opinó Xavi.

La solución que aporta Xavi

La grave lesión del canterano ha sido un golpe duro para el vestuario azulgrana y para Xavi. El técnico habla mucho con Gavi, quizá porque ve en él una especie de reflejo de lo que era en su época de futbolista, aunque no sean exactamente el mismo tipo de interior, y Gavi ha reconocido que es una de las personas más importantes de su carrera. Xavi incluso sufrió una lesión parecida, también se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla y el consejo que le ha dado a su futbolista es que no se salte ni un día de la recuperación, que eso es la clave. "Yo volví y fui mejor futbolista, más maduro y dándome cuenta de lo importante que era la prevención, el gimnasio... Cuidar los detalles", afirma Xavi que, eso sí, no quiere polémicas con la selección y con el seleccionador, Luis de la Fuente. La lesión se produjo en un partido en el que España no se jugaba nada. "Tengo buena relación con De la Fuente y no hay ningún problema con él. Veo un problema de calendario, de que Gavi con su edad ha jugado mucho. No es un problema de gestión de entrenador. Ha sido una desgracia". Además, aporta una posible solución: "Hacer nueve meses seguidos en el club y luego selección, clasificación para el Europeo más el Europeo, así se evitarían tantos viajes, de 13 o 14 horas. Araujo, Raphinha... Han vuelto y apenas han dormido, y es un problema que no tenemos sólo nosotros, lo tienen todos los equipos. Creo que la FIFA se lo está planteando".

Un joven veterano

El actual "6" (también llevaba ese número el entrenador) es ya un joven veterano con peso en la plantilla. Con 19 años cumplidos en agosto ya ha disputado 111 partidos con el Barça. Messi, por ejemplo, llegó a los 100 con 20 (en febrero de 2008, y en agosto de ese año cumplió 21). Esta temporada ha sido el tercer jugador más utilizado por Xavi (1.172 minutos en 15 partidos), sólo por detrás de Gündogan (1.451 en 17 partidos) y Ter Stegen (1.530 en 17 partidos). Su cuenta se va a parar ahí hasta el curso que viene, pues el proceso de recuperación será largo.

Vuelve De Jong

Como Gavi no tiene sustituto, el Barcelona debe prevenir, o rezar, para que la plaga de lesiones que está teniendo esta campaña no siga, porque las soluciones para sustituir al centrocampista las tiene dentro de la plantilla. El pequeño consuelo que encuentra el conjunto catalán es que esta semana ha recuperado a Frenkie de Jong. No es que un clavo saque otro clavo de forma literal, pero el regreso del neerlandés ha sido muy esperado tanto por el entrenador como por los aficionados. "Hemos notado mucho su baja, y la de Pedri cuando no estuvo. Y notaremos la de Gavi. Frenkie está bien, al cien por cien, está disponible para jugar contra el Rayo", desvela Xavi. Llegó a jugar seis partidos de Liga y uno de la Champions y posiblemente estaba en el momento más importante de su trayectoria en el Barça, dueño del centro del campo y manejando tanto los registros defensivos como los ofensivos y las conducciones que tantas líneas de presión rompen.

Sin Gavi pero con el resto sanos, Xavi tiene la opción de jugar con cuatro centrocampistas más puros: Oriol Romeu, Pedri, Gündogan y De Jong (con Fermín en la recámara en función del rival o de las necesidades y Sergi Roberto cuando se recupere en el banquillo, ambos, junto con la cantera también para rotar); y la de un 4-3-3 más clásico con la llegada de Joao Félix: Gündogan, De Jong y Pedri estarían en el centro del campo y el portugués, Raphinha (o Lamine Yamal) y Lewandowski en ataque. Recursos tiene el preparador barcelonista, aunque es verdad que Gavi aporta un plus de intensidad que pocos jugadores tienen y que en muchas ocasiones contagiaba a sus compañeros.