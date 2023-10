Así han sido los primeros día de Bryan Zaragoza con la selección: del fútbol de la calle a la Roja

Bryan Zaragoza solo ha necesitado nueve partidos en Primera y dos goles al Barcelona para llamar la atención de Luis de la Fuente. El seleccionador no tiene miedo a probar con jugadores jóvenes y con poca experiencia. Lamine Yamal, con 16 años recién cumplidos, se estrenó en la convocatoria de septiembre y ahora lo hace el jugador del Granada, un señor mayor al lado de Lamine, en sustitución de Yeremy Pino. También convocó a Ansu Fati ante la posible marcha de Lamine Yamal, que abandonó la concentración después de ser examinado por los médicos de la Federación. «Lo estábamos siguiendo, pero se produjo una serie de bajas que obligaban a sustituir esas posiciones. Venia de un gran partido contra el Barcelona. Estaba en nuestro seguimiento y pensamos que era el mejor jugador para este momento», reconoce el seleccionador.

Tiene 22 años, pero su carrera ha discurrido por caminos secundarios hasta que debutó esta temporada en Primera División. Malagueño, aunque criado en la cantera del Granada, su única aventura fuera de su club fue una cesión hace dos temporadas al Poli Ejido, no apareció en la élite hasta el curso pasado cuando debutó con el Granada en Segunda División. Y tampoco lo detectaron los ojeadores de las selecciones inferiores. Esta es su primera llamada para una selección.

Bryan es un futbolista de los de antes, que no llega al 1,70 –mide 1,64– y que vive del regate. «Has trabajado mucho para conseguir derrumbar la puerta de la selección. Enhorabuena, Bryan. Te lo mereces. Disfruta y haznos disfrutar con la selección», le escribió su entrenador, Paco López, en su cuenta de Twitter después de la llamada de la selección.

El partido contra el Barcelona ha disparado la atención que recibe y su valoración. Estaba valorado en 200.000 euros según transfermarkt.es, la web especializada en cotizaciones futbolísticas, aunque el Granada en la última renovación ya lo valoró en 14 millones de euros para el que esté dispuesto a pagar su cláusula de rescisión.

Las estadísticas dicen que es el mejor regateador de la Liga, aunque el partido contra el Barcelona no fue el mejor en ese aspecto. Intentó cinco regates y solo le salieron dos, pero fueron suficientes para marcar un gol que no olvidará después de un recorte con un caño incluido a Koundé y de tirar al suelo con un amago al defensa y al portero del Barcelona, Ter Stegen. Era su quinto gol en Liga, a los que añade dos asistencias.

Bryan lo explicaba después ante las cámaras de Dazn: «Yo juego para el regate, no juego para correr detrás de la pelota ni juego para otra cosa. Yo, desde pequeño, soy de barrio, he jugado toda mi vida en el barrio, y al final juego para eso». Y lleva el fútbol de barrio hasta la élite con orgullo. «Desde pequeño siempre he jugado al fútbol en la calle, salía de entrenar y me iba a jugar, es mi fuerte», dice.

«Esto es una maravilla, es un sueño que yo de pequeño siempre he tenido y con ganas de empezar», decía al incorporarse a la concentración de la selección. Y cuenta cómo se enteró de la llamada de Luis de la Fuente. «Estaba dando una entrevista después del partido y me dijo el director deportivo ‘‘pasa por aquí, que te voy a decir una cosa’’. Entré y estaba toda mi familia llorando. ‘‘Que te ha convocado la selección" y ya me abracé a mi familia y fue un momento muy bonito», añadía el delantero del Granada.

« Cuando hablé con Luis de la Fuente me dijo que estoy porque me lo he ganado, que sea yo, que juegue como siempre, sea atrevido y descarado», confesaba Bryan Zaragoza en su primera comparecencia ante la prensa como jugador de la selección. Una llamada que le llegó por sorpresa después de su exhibición ante el Barcelona. «El mayor consejo que me han dado es que sea yo, que haga lo que hago en Granada, porque este es mi nuevo club, que coja la pelota y haga lo mismo que en mi equipo en la selección», asegura el delantero. Bryan espera poder debutar ante Escocia. «Sería muy especial con mi familia en la grada», dice.

Lo haría con el número «10» y con su estilo de siempre desde que de pequeño se fijaba en Messi y en Ronaldinho. «Si soy sincero, a veces he visto en Youtube a Ronaldinho, pero la verdad que a mí los regates me salen solos. También miré a Messi y Neymar, pero en el campo me sale solo», explica. «Yo lo primero que pienso cuando salgo al campo es en disfrutar. Si no lo haces, no juegas al fútbol por lo que juegas. Para mí es lo primero de todo», dice.

Bryan no quiere cambiar y tampoco el seleccionador quiere que lo haga. «Bryan está encantado, está feliz. Ha tenido una rapidísima integración en el grupo y estamos muy contentos no sólo en el plano humano. Ha interpretado muy bien los conceptos que le hemos transmitido. Por supuesto que podría jugar desde el principio. Me dijo "míster no voy a cambiar, voy a seguir siendo el que soy dentro del campo y dije "Pues adelante, no cambies porque por eso estás aquí"», reconoce De la Fuente.