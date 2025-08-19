La AEMET avisa de a llegada de una DANA: donde va a llover mañana miércoles

Un cambio brusco del tiempo llegará mañana con una dana situada sobre el Cantábrico que se desplazará a Francia, ofreciendo un respiro al intenso calor en España. No obstante, ocho comunidades permanecen este martes en alerta por altas temperaturas, lluvias y/o tormentas, mientras el riesgo de incendios sigue siendo muy alto o extremo en buena parte de Galicia, centro y sur del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señala que, aunque el riesgo de incendios sigue siendo elevado en amplias zonas, hoy desciende el nivel de peligro en áreas del norte y este de la península, donde se esperan tormentas localmente muy fuertes

Descenso de temperaturas, tormentas y chubascos

Se prevé un descenso notable en las temperaturas, especialmente en el sudeste peninsular, aunque se mantendrán valores significativamente elevados en puntos del área mediterránea peninsular, Baleares y el sur de Gran Canaria, según ha explicado el portavoz de la AEMET José Luis Camacho.

El avance lento de una vaguada continuará afectando a la península y Baleares, favoreciendo la entrada de aire atlántico más fresco en niveles bajos y propiciando cielos nubosos o cubiertos en el norte de Galicia y Cantábrico, con lluvias débiles, más abundantes y persistentes en el cantábrico oriental, así como bancos de nieblas matinales y vespertinas.

Por la tarde se espera nubosidad de evolución en los tercios norte, este y Baleares con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes, acompañadas de rachas de viento intensas y precipitaciones abundantes, sobre todo en puntos de Pirineos, Ibérica oriental y zonas intermedias.

DANA sobre el mar Cantábrico

Una vaguada dará origen mañana miércoles a una dana sobre el mar Cantábrico que se irá desplazando lentamente al interior de Francia, permitiendo la entrada de aire más fresco en el norte y oeste de la península, lo que causará un descenso generalizado de las temperaturas, aunque todavía con valores altos en zonas del área mediterránea peninsular, Baleares y Canarias.

También se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste de Cataluña y cantábrico oriental. En las comunidades del norte, el cielo estará nuboso con lluvias, más abundantes y persistentes en el Cantábrico oriental, y bancos de niebla durante la mañana y la tarde.

Por la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con posibles chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste de Cataluña, cantábrico oriental, sin descartarse en el interior de la Comunidad de Valencia y en Baleares.