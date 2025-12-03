Graves insultos racistas a las Guerreras tras caer ante Serbia: "Nos llenáis la selección de negras..."

España empezó la 'Main Round' del Mundial de balonmano femenino con un serio tropiezo ante Serbia (29-31), en un duelo que parecía controlado durante buena parte del choque y que se escapó en un final dramático, con un parcial de 1-8 que castigó la falta de claridad ofensiva de las de Ambros Martín.

Las Guerreras, que habían llegado a esta segunda fase como primeras de grupo tras una gran victoria contra Montenegro, dejaron escapar dos puntos clave para el objetivo de meterse en cuartos de final, de los que se alejan al sucumbir ante otra selección balcánica en un duelo inédito en una cita mundialista. Pero lo peor vendría después del partido.

¡Es inadmisible!

El resultado es lo de menos tras la denuncia de las guerreras en redes sociales. Las afectadas, Danila So Delgado, Kaba Gassama o las hermanas Lyndie Tchaptchet y Lysa Tchaptchet, compartieron las mismas capturas de los mensajes xenófobos con un mensaje claro: "Perdamos o ganemos, esto es inadmisible".

Mensajes publicados por Tchaptchet Instagram

“Menos negras y más españolas”, “Mete a más negras”, “Todo lleno de negras, puto traidor” o “Nos llenáis la selección de negras y aún así perdéis, es para llevaros a la guillotina”, fueron algunos de los insultos recibidos por las jugadoras.

La reacción de la Asociación de Jugadoras de Balonmano no se ha hecho esperar y esta misma mañana emitían un comunicado condenando de manera rotunda los hechos: "Desde la AMBM condenamos rotundamente toda conducta racista y lamentamos profundamente los comentarios y mensajes que están recibiendo las jugadoras de la selección. Los comportamientos racistas no pueden ni deben tener cabida en el deporte. El deporte es sinónimo de unión y respeto, y exigimos que esté libre de odio. ¡Basta ya!".