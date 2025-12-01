Great Osobor sufre una grave lesión.

La Selección ha recibido un duro golpe en plena concentración tras confirmarse la grave lesión de Great Osobor. El joven talento, que había empezado a destacar por su rendimiento en los últimos encuentros, tiene un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y rotura del ligamento cruzado anterior.

Los primeros análisis médicos indican que la lesión es de consideración y podría apartarlo de las canchas durante varios meses. Tanto el cuerpo técnico como sus compañeros han mostrado su apoyo inmediato, conscientes del impacto que supone perder a una pieza clave en estos momentos cruciales.

Osobor, cuya proyección era muy alta, había mostrado un rendimiento prometedor que le había permitido ganarse un lugar destacado en el equipo. Ahora, la Selección deberá reorganizarse y buscar soluciones mientras su joven jugador se somete a tratamiento y rehabilitación.

La afición también ha expresado su preocupación y sus mensajes de ánimo, subrayando la relevancia de mantener una actitud positiva durante el proceso de recuperación. Este incidente recuerda, una vez más, la fragilidad del deporte de élite y la importancia de la prevención y la atención médica especializada.

El camino hacia la recuperación será largo, pero el espíritu de Osobor y el apoyo del equipo serán fundamentales para que pueda volver a las canchas con fuerza y determinación.