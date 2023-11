Hallan el cadáver del ex boxeador Jesús Flores en la vivienda que "okupaba" en Palencia

El cadáver de Jesús Flores, ex boxeador profesional de 66 años, ha sido hallado en el interior del domicilio que "okupaba" en el portal número 4 de la calle Gaspar Arroyo de Palencia.

La Policía Local de Palencia ha informado de que sobre las 18:45 horas del pasado sábado recibió un aviso del 112 en el que se informaba de que un ciudadano estaba preocupado porque no veía a su vecino desde hacía varios días y al llegar al lugar encontraron el cuerpo del púgil en el interior de la vivienda, según informa El Norte de Castilla.

Jesús Flores, tuvo ficha profesional en 1980 y 1981 como boxeador y disputó seis combates en Palencia, Valladolid y Aguilar de Campoo (uno perdió por KO con Emilio Molero, pero los otros cinco los ganó a los puntos, entre ellos a García Barcina).

«Verme como me veo ahora no se me hubiera pasado por la cabeza, fui boxeador de peso ligero, peleé por toda Europa, fui internacional... Y aquí estoy. Es muy duro, yo he vivido en lo más alto con el dinero que he tenido, y ahora estoy como estoy, sin un duro. Antes de llegar a esta situación, sí piensas en ello, pero no crees que vaya a llegar a este extremo, que vayas a caer tan bajo. Son vacas flacas, pero no tan flacas», señalaba Jesús Flores desde un comedor social hace ya casi una década.

«Yo andaba bien, pero gasté más de la cuenta, creía que nunca se iba a acabar, lo gastaba pero al sábado siguiente boxeaba y volvía a ganar, y así sucesivamente, y el dinero se va como el agua. No tengo donde dormir, ahora me van a dar lo de la renta activa de reinserción para desempleados y a ver si encuentro una habitación. Yo duermo en los cajeros, en los Jardinillos, en mil sitios... Nadie sabe lo que es vivir en la calle. Quien diga que duerme en la calle es mentira, descansas pero no concilias el sueño», añadía.

En los últimos tiempos vivía de "okupa" en una vivienda ubicada en el portal número 4 de la calle Gaspar Arroyo, donde finalmente ha fallecido.