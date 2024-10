Benzemá critica la "injusticia" del Balón de Oro y revela como se encuentra Vinicius

La polémica que rodea al Balón de Oro no cesa. Rodri se convirtió el pasado lunes en el segundo hombre nacido en España que gana el Balón de Oro, 64 años después de que Luis Suárez se impusiera en 1960, mientras que Aitana Bonmatí completó un doblete histórico para el fútbol español. Unos galardones que vinieron precedidos por el gran escándalo que supuso que el Real Madrid decidiera ausentarse de la gala.

La expedición del club blanco, con los jugadores Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Dani Carvajal, entre otros, tenía previsto desplazarse a París a primera hora de la tarde, pero canceló el viaje tras recibir la información de que el delantero brasileño, que era el principal favorito, no iba a ganar ese galardón. Aunque en el club se barajó la posibilidad de que viajase Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, finalmente se decidió que no lo hiciera.

Tanto el Real Madrid como club como su técnico, Carlo Ancelotti fueron galardonados pero los blancos decidieron no recoger el premio y es que el enfado en los merengues es mayúsculo ante lo que consideran un fraude. Por eso, desde el Madrid han decidido que nadie va a callarlos y los mensajes de destacados miembros de la plantilla contra el galardón y de apoyo a Vinicius se suceden.

"Nadie merecía más el premio"

El último en pronunciarse ha sido Karim Benzema. En una entrevista en exclusiva con "El Chiringuito", no dudó en apoyar a su antiguo compañero. "No quiero hablar de France Football ni de Francia. Como he dicho, y no solo este año, cuando estaba en Madrid también, Vinicius es un jugador que ha puesto mucho esfuerzo. No se trata solo de marcar goles. En la Champions que ganó el Madrid la temporada pasada, fue decisivo en cada partido. Creo que no hay nadie más que merezca el premio que Vinicius," afirmó el delantero en un adelanto de una entrevista con El Chiringuito.

Después de expresar su apoyo al brasileño, Benzema también aprovechó la oportunidad para resaltar las actuaciones de Rodri, afirmando que no siente "rencors hacia él" y que es "un gran jugador". Sin embargo, enfatizó la razón por la que cree que el '7' del Madrid merecía el reconocimiento sobre el español: "Estoy sentado en el sofá, viendo la televisión, y no veo cosas que me hagan decir 'wow'. Y Vinicius ha hecho eso más de una vez. Merece el Balón de Oro."

El francés explicó que, tras enterarse de que el brasileño no sería el ganador, se puso en contacto con él para ofrecerle su apoyo. "Hablé con él, le envié un mensaje. Estaba triste; es normal. Es duro cuando todo el mundo te ve como el Balón de Oro, y luego, unas horas antes, te dicen que no vas a ganar. Es un buen chico, trabajará, y un día ganará," concluyó Benzema.