El contundente mensaje de una ex jugadora del Atlético sobre Vinicius: "Hijo, si eres negro.."

Rodri se convirtió este lunes en el segundo español que gana el Balón de Oro, 64 años después de que Luis Suárez se impusiera en 1960. Una gala que estuvo marcada por el gran escándalo que supuso que el Real Madrid decidiera ausentarse de la gala.

La expedición del club blanco, con los jugadores Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Dani Carvajal, entre otros, tenía previsto desplazarse a París a primera hora de la tarde, pero canceló el viaje tras recibir la información de que el delantero brasileño, que era el principal favorito, no iba a ganar ese galardón. Aunque en el club se barajó la posibilidad de que viajase Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, finalmente se decidió que no lo hiciera.

A partir de aquí el brasileño se convirtió, aunque por motivos muy distintos a los que habría deseado, en protagonista de la gala. Las teorías de la conspiración que ven al Paris Saint Germain detrás de su derrota como venganza al Real Madrid tras perder su litigio con Kylian Mbappé se dispararon y desde Brasil apuntaron a argumentos racistas para privar al madridista de su sueño más deseado.

En este sentido, uno de los mensajes más contundentes ha sido el publicado por la futbolista Ludmila Silva, deportista, ex internacional con la selección de Brasil, exjugadora del Atlético de Madrid y actual crack y referente de Chicago Red Stars de la NWSL de Estados Unidos. La delantera de 29 años se pronunció en X para criticar a la organización, tras conocerse que Vinícius Jr no obtendría el Balón de Oro.

Ludmila publicó un fragmento de una canción titulada ‘A Vida É Desafio’ (La vida es un desafío) en donde se expresa una contundente frase que dice “Hijo, por ser negro tienes que ser el doble de bueno”.

Otra de las futbolistas que ha mandado un mensaje es Marta Da Silva, mejor futbolista brasileña de la historia, y varias veces galardonada como mejor jugadora del año. "Esperé todo el año ver a Vini reconocido como mejor futbolista del mundo ¿Y ahora me dices que no le darán el Balón de Oro? ¿Qué Balón de Oro es este? ¿Qué Balón de Oro es este? Se acabó", afirma en un vídeo publicado en redes sociales.

Pero no solo se han pronunciado estrellas del fútbol. El cantante y amigo de Vinícius Jr, Mc Maneirinho, compartió una foto con un claro mensaje. “Que este premio no llegue a tus manos solo muestra la mentalidad de aquellos que temen nuestra presencia. Tu familia, tus amigos de aquí y todo el mundo ya te han elegido como el MEJOR DEL MUNDO. No necesitas un estatus, y sé que esto no te afectará; eres el mayor ejemplo de superación y tengo el honor de llamarte amigo”.. escribió.