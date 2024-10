Las reacciones de la prensa mundial al triunfo español de Rodri y Aitana en el Balón de Oro

La incertidumbre llegó su fin después de que Rodrigo Hernández ganase el Balón de Oro 2024. A nivel de clubes, Rodri volvió a levantar con el Manchester City F.C. una Premier League, siendo la brújula y el timón de Pep Guardiola. De hecho, fue el jugador más empleado por el técnico catalán, por delante de porteros o cualquier otro jugador de campo.

A nivel de selecciones, fue el líder de la Selección Española, que este veranó ganó en Alemania la Eurocopa. Es más, fue elegido mejor jugador del torneo (411 pases buenos sobre 439 intentados, para un porcentaje del 93,62% en seis partidos).

El fútbol español masculino no ganaba el Balón de Oro desde que en 1960 lo hiciera Luis Suárez, futbolista gallego que jugó en el FC Barcelona y en el Inter de Milán. Se hizo con el galardón cuando militaba en la entidad blaugrana, ahora bien, sus mejores años fueron en el conjunto italiano.

La catalana, campeona de la Liga de Campeones, la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, anotó 26 goles y repartió 18 asistencias en la temporada 2023/2024. Por si fuera poco, con la Selección Española se alzó con la Liga de Naciones, donde fue una figura clave.

Rodrigo Hernández (28 años) ya es de oro de primera ley. El centrocampista español se alzó con el galardón más lujoso del mundo del fútbol siendo el tipo más normal de todos, uno que no tiene tatuajes, ni pendientes, ni redes sociales y un pelo de futbolista clásico. Miró al cielo de París, acomodó las muletas, sacó a relucir la sonrisa de un niño que nunca había soñado con lograr algo así (a él le importan más los títulos colectivos) y alzó un premio entre lágrimas”, dijo Marca.

“Hubo que esperar 64 años, pero de nuevo volvió a recibir el Balón de Oro un futbolista nacido en España. Rodrigo Hernández se coronó este lunes a las 22:34 horas en el Théâtre du Châtelet de la capital francesa como el mejor futbolista del planeta. Recoge el largo testigo del añorado Luis Suárez Miramontes, el ganador de 1960. Otro éxito del fútbol español tras la brillante Eurocopa del pasado verano en Alemania aunque ha sido a costa de las ilusiones de Vinícius y del Real Madrid, más que decepcionados con la votación del premio. Vini tendrá que esperar porque la codiciada esfera dorada se va a Mánchester con Rodrigo”, aseguró AS.

L'Equipe aseguró en su portada el título. "ConquistadORs" y fue más allá. "Al negarse a asistir a la ceremonia del 68.º Balón de Oro, al Real Madrid le faltó clase y pisoteó este valor del deporte que consiste en respetar a sus ganadores”, escribió el diario deportivo. El rotativo Le Parisien señala que la ausencia del Real Madrid “incomodó” a todo el mundo en la gala, pero que los organizadores quisieron minimizarlo para que no les eclipsase.

“La ausencia de los representantes del Real Madrid, a pesar de los tres trofeos entregados, fue suprimida en la medida de lo posible tanto por la organización como por el gran ganador del Balón de Oro 2024, Rodri. Nadie quiso convertirlo en el tema principal de la velada de gala”.

El diario parisino explica que la organización optó por ningunear al club blanco: “¿El Real Madrid decide no venir? Muy bien para él. Este es, en resumen, el mensaje enviado por la organización del Balón de Oro (France Football y UEFA) en la ceremonia de entrega de los premios”.

"Rodri se queda con el premio de Messi", afirmó OLÉ. "Rodri gana el merecido Balón de Oro", sostiene The Sun.

El medio galo L'Équipe, dueño de France Football y organizador por tanto del Balón de Oro, ataca duramente en un editorial firmado por Vincent Duluc la decisión del Real Madrid de no acudir a la gala. "Una derrota electoral y una derrota moral" es el título de un artículo en el que Duluc escribe: "El Real Madrid, que no acepta que no se sepa de antemano el ganador, ni que no sea él, acabó negándose a venir por el rumor de la derrota de Vinicius, tomando como rehén a sus otros ganadores, Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé, en particular".

​Y prosigue el medio francés con otra frase igualmente dura: "El club madrileño optó, sin clase, por pisotear este valor del deporte que consiste en respetar a sus ganadores"