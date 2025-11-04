La hípica española, de luto: muere Adán Esterlich en una accidente de tráfico

El mundo de la Doma Clásica está de luto por la pérdida del jinete catalán Adán Esterlich Arasa de 24 años. Adán falleció el domingo dos de noviembre debido a un accidente de tráfico en la AP-7, a la altura del kilómetro 240 en sentido norte, en el término municipal de Tarragona. El vehículo en el que viajaba colisionó con otros dos automóviles, uno de ellos una grúa que se encontraba realizando labores de asistencia en carretera para cargar un turismo averiado. El Servei Català de Trànsit investiga las causas del siniestro, ocurrido en torno a las diez de la noche, que también implicó a otros vehículos. La noticia ha causado una profunda conmoción en el entorno ecuestre catalán y nacional, donde Esterlich era considerado una sólida promesa de la Doma Clásica.

Adán Esterlich inició su trayectoria deportiva en 2016, en la categoría Juvenil 0*, montando a "Llamantol". Dos años más tarde ascendió a Juveniles 1* con el mismo caballo, demostrando una evolución constante y una técnica depurada que pronto lo situaron entre los jóvenes jinetes con más proyección. En 2019 debutó en la categoría de Jóvenes Jinetes, logrando su primera victoria nacional en un CDN3* celebrado en Fiecval. Ese mismo año se incorporó al equipo BCN Dressage, donde comenzó a trabajar como jinete profesional. Desde entonces, desarrolló una destacada labor tanto en la doma y desbrave de caballos jóvenes como en la preparación de ejemplares para la competición.

Su compromiso, profesionalidad y dedicación eran conocidos por todos los que compartían pista y entrenamientos con él. Esterlich representaba el perfil de jinete trabajador, metódico y constante, de los que avanzan paso a paso sin hacer ruido, pero con resultados. Su carácter tranquilo y su respeto por el caballo le habían permitido ganarse un hueco dentro del exigente mundo de la Doma Clásica profesional.

A nivel internacional, Esterlich compitió representando a España en la categoría U25 con el caballo "Goldwyn BCN", debutando en el CDIU25 de Le Mans en 2021 y repitiendo en Compiègne en 2022. Su progresión fue constante y en los últimos años trabajaba con varios caballos de gran proyección, entre ellos "Altaneiro BCN" con el que aspiraba a una plaza en el equipo nacional. En competición nacional acumulaba una hoja de resultados ascendente, fruto de una carrera construida sobre la disciplina, la constancia y la confianza de su equipo.

La temporada reciente había sido brillante. En el Campeonato de Cataluña se proclamó campeón con "Princeton BCN" en la categoría de 5 años y subcampeón con "Newport BCN" en la de 7 años. En el Campeonato de España de Caballos Jóvenes de 2025 logró la medalla de bronce en la categoría de 5 años con el primero, confirmando su madurez deportiva y su gran capacidad para desarrollar caballos desde edades tempranas. Este último resultado consolidó su posición como un jinete metódico que sabía producir caballos con buenos resultados.

Más allá de los triunfos, quienes lo conocieron destacan su calidad humana, su humildad y su carácter siempre positivo. Era un joven respetado y querido por sus compañeros, amigos y jueces, alguien que transmitía serenidad y compromiso dentro y fuera de la pista. Su actitud en los entrenamientos y su disposición a ayudar a los demás lo convirtieron en un referente entre los jóvenes jinetes catalanes. Descanse en paz Adán Esterlich.