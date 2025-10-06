Los Hispanos y las Guerreras llevarán Huesca al mundo

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) y la Diputación Provincial de Huesca anunciaron un nuevo acuerdo de colaboración, que durará por una temporada, aunque con vistas e intención de ser ampliado. En el próximo Mundial femenino (26 de noviembre al 14 de diciembre, en Alemania y Países Bajos) y el Europeo masculino (13 de enero al 1 de febrero de 2026 en Dinamarca, Suecia y Noruega) y hasta el próximo verano, en las camisetas tanto de los Hispanos como de las Guerreras aparecerá “Tu provincia Huesca La Magia”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Los Hispanos ya jugaron un partido de la fase de clasificación precisamente para el próximo Campeonato de Europa contra Letonia en el Palacio de los Deportes de Huesca, con lleno, 4.000 personas, en las gradas. “Después de muchos intentos y vaivenes, disputamos un partido de los 'Hispanos' en Huesca, una ciudad que aporta mucho a nuestro balonmano, y nos permitió ver la afición y el seguimiento que tiene allí el balonmano. Llenamos el pabellón de deportes, y empezamos a hablar de dar a conocer un poco más Huesca, que los Hispanos y las Guerreras fueran sus embajadores", comentó el presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez. "El partido que jugamos en Huesca fue magia, porque el pabellón estaba lleno y demostró que merece la pena apostar por nuestro deporte", aseguró el seleccionador español masculino Jordi Ribera, presente en el acto junto con el seleccionador femenino, Ambros Martín, que vive en Zaragoza.

Por su parte, Isaac Claver, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, reconoció estar "muy ilusionado" con este acuerdo de colaboración. "Compartimos valores de compromiso, coraje, afán de superación, respeto, rivalidad sana. Todo ello hace que unamos nuestros caminos y que podamos crecer. Es una ilusión tremenda, nosotros tratamos de promulgar que el deporte es educar, no solo deportistas, también personas”.