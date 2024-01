Horario y dónde ver el Alcaraz-Kecmanovic de cuarta ronda del Open de Australia

Alcaraz disputará su primer partido en la segunda semana del Open de Australia en el turno de noche. Carlitos se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic en los octavos de final y lo hará cerrando el turno de noche en la Rod Laver Arena. Eso significa que en ningún caso el partido entre el español y el serbio arranque antes de las 09:00 (hora española, Movistar +).

Será el segundo duelo directo entre Kecmanovic y el número dos del mundo. El único precedente se disputó en los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati en 2022 cuando Carlitos se impuso en tres sets. Antes de este partido se disputarán los otros duelos de octavos de la parte baja del cuadro: Borges-Medvedev; Cazaux-Hurkacz y Zverev-Norrie. En caso de victoria de Alcaraz su siguiente rival saldría del partido entre el alemán y el británico.

Los que ya están entre los ocho mejores son Taylor Fritz, Novak Djokovic y Jannick Sinner. El estadounidense acabó con el griego Stefanos Tsitsipas (7) y se medirá con el número uno con quien ha encajado ocho derrotas en sus ocho duelos directos. Djokovic arrasó a Mannarino por 6-0, 6-0 y 6-1 (una hora y 44 minutos). "Los primeros sets han sido uno de los mejores que he jugado en mucho tiempo", comentó el vigente campeón en la entrevista concedida sobre la pista al estadounidense Jim Courier. Djokovic acabó el choque con 31 golpes ganadores y 15 errores no forzados que contrastaron con los 12 y 31 del galo. "He sacado muy bien. En los momentos necesarios he sido capaz de ejecutar un gran saque", comentó después de apuntarse el 82% de los puntos con primeros.

La victoria de Fritz es la primera que logra ante un top 10 en un Grand Slam. "Confié en mis tiros y he sacado bien durante todo el partido. Al final cuando lo necesité, subí una marcha y jugué mi mejor tenis para finalizarlo", dijo Fritz, que acabó el partido con 50 ganadores y 19 errores no forzados. El cabeza de serie número 12 ha logrado acceder a los cuartos de final en tres de los cuatro grandes: Wimbledon 2022, Abierto de Estados Unidos 2023 y Abierto de Australia 2024. Tsitsipas, vigente finalista, ha perdido sus últimos cinco partidos ante tenistas situados en el top-20 y, en el caso de que el local De Miñaur (10) supere al ruso Andrey Rublev (5), el griego bajará a la undécima posición del ranking.

También hizo los deberes otro de las grandes candidatos, Jannik Sinner (4), que superó en la Margaret Court al ruso Karen Khachanov por 6-4, 7-5 y 6-3, en dos horas y 34 minutos. El transalpino es el único tenista que todavía no ha cedido ningún parcial desde que arrancó el torneo y se enfrentará en la siguiente ronda al ganador del choque entre el local De Miñaur y Rublev.