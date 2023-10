Horario y dónde ver el Real Madrid-Barcelona de la Liga Endesa

Octubre comienza con un Clásico en la Liga Endesa y acabará, el día 26, con otro en la Euroliga. En la tercera jornada de la ACB, mucho antes de lo habitual, el Barça llega al WiZink Center. Lo hace apenas dos semanas después de la semifinal de la Supercopa Endesa en la que se impuso con autoridad el Real Madrid (80-90) al ritmo que marcaron Campazzo y Tavares. El segundo será baja por «una infección en las vías respiratorias». Es un alivio para el juego interior azulgrana. «Estamos muy acostumbrados a tenerle con nosotros casi siempre, pero se trata de sobrevivir sin él también, de ser capaces de hacer las cosas bien sin él. Tenemos jugadores suficientes y de suficiente nivel para sacar los partidos adelante. Se trata de que en la mayoría de los partidos lo podamos tener. Cuando no esté tendremos que apañarnos. Es un jugador imprescindible para nosotros, parte de la columna vertebral de este equipo, pero cuando no esté los demás tratarán de dar más todavía para que eso no se note. Eso es un equipo y cuando no está ''papá Edy'' estamos los demás. Vamos a intentar suplirle de la mejor manera posible», asegura Chus Mateo.

La no presencia de Tavares supone un alivio para Willy Hernangómez en el que será su primer partido en la capital con la camiseta azulgrana. El tapón que sufrió del caboverdiano fue una de las imágenes de la pasada Supercopa. El Barça aterriza después de haber rozado en Palencia la primera derrota de la temporada. Fue Laprovittola el encargado de evitar que los castellanos protagonizaran la primera gran sorpresa del curso. Forzó la prórroga y en el tiempo extra dos tiros libres suyos impidieron la victoria morada. Acabó con 20 puntos y 7 asistencias. Ya en la semifinal de la Supercopa fue el elemento más fiable en el equipo de Grimau con 27 puntos. El Barça, a diferencia del Madrid, sigue siendo un equipo en construcción. La buena imagen dada en la victoria en la primera jornada ante el Joventut contrasta con la ofrecida en la Supercopa y en Palencia.

Buena parte de los focos se centrarán en el banquillo azulgrana y en cómo Grimau es capaz de ir asignando roles ante un rival que ese capítulo lo tiene más que superado. «Aunque estemos hablando de un nombre muy determinante, el Madrid tiene una plantilla larga y otros nombres con muchas capacidades», asegura Grimau, disimulando el alivio que provoca la baja de Tavares (18:30, #Vamos). Para el Barça, al test del Clásico se sumará la próxima semana otro examen con el comienzo de la Euroliga en la visita del Efes al Palau.