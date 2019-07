Horario y dónde ver mañana el Vissel Kobe-Barcelona, primer partido de Iniesta contra su ex equipo

El segundo partido de la pretemporada del Barcelona en Japón no será un partido más. El conjunto azulgrana se mide al Vissel Kobe el sábado 27 de julio a las 11:00 (podrá verse en Barça TV y en streaming a través de la web Rakuten Sports), por tanto, tendrá como rivales a tres ex que militan en el equipo nipón. Mención especial merece Iniesta, que llegó al Barça de niño desde Fuentealbilla, llorando, pero que se terminó convirtiendo en una leyenda del club del Camp Nou, campeón de todo. Será la primera vez que se enfrente a él. "Espero no confundirme y dar los pases a los de mi equipo", bromeó en un acto de LaLiga. En el Vissel Kobe también están Villa, que, entre otras cosas, ganó la Champions de 2011 con el Barça al lado de Iniesta, Xavi, Messi... Y Sergi Samper, que a mitad de esta temporada dejó el conjunto catalán para irse a Japón.