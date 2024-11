¡Horror!: Estos son dos únicos alimentos en la dieta del campeón de dardos Kevin Mills

El campeón galés de dardos kevin Mills tuvo una actuación prometedora en su debut en la Modus Super Series esta semana, terminando cuarto en un grupo difícil después de tres días de competición en el Modus Live Lounge de Portsmouth.

Pero no fueron sus puntos ni su destreza lo que copó las conversaciones de los aficionados sino la sorpendente dieta del galés de 34 años que ha dejado a nutricionistas, expertos y espectadores absolutamente horrorizados.

Durante su derrota por 4-1 ante el holandés Danny Jansen, los comentaristas afirmaron que la dieta de Mills consistía exclusivamente en pan y patatas fritas. "Kevin Mills tiene una dieta muy interesante, una dieta que utilizó incluso el día de su boda, que implica dos ingredientes y eso es todo lo que come en su vida. Dos ingredientes: pan y patatas fritas", explicó el comentarista que estaba viendo el partido desde Portsmouth.

Un impactante récord

"El día de su boda, todos los demás comieron cerdo asado y él estaba sentado allí con un sándwich crujiente. ¡Imagínense!", añadió. Pero la cosa no quedó ahí y el propio deportista reveló que tenía un singular récord personal sobre el mayor número de paquetes de patatas fritas ingeridas en un día. «Me comí 46», afirmó.

Incluso la cuenta oficial de MODUS Super Series en X indicó que los sabores preferidos de Mills eran salado o con queso y cebolla.

La noticia de sus hábitos alimenticios corrió como la pólvora en redes sociales poniendo el nombre de Mills en el centro de la polémica por promocionar hábitos insanos que podrían ser copiados por los seguidores más jóvenes. Pero, a pesar de ello, ha supuesto una gran publicidad para el deportista. El galés está clasificado muy por encima de los 1.000 mejores jugadores masculinos según la Federación Mundial de Dardos y, antes de su debut en Modus Super Series, jugaba principalmente en el Circuito de Dardos Amateur. Que su dita se vuelva viral ha sido sin duda una promoción gratis que parece no molestarle en absoluto.

«Periódicos, radio, terminé en todas partes, en Internet. No me molestan. Ninguna publicidad es mala publicidad. No vine aquí para esto, pero lo acepto", sentenció.