Hugo González: "Por ganar el Mundial en año olímpico no me llevé nada"

Hugo González (Palma, 26 años) fue campeón del mundo en 2024 en 200 espalda, y plata en 100 espalda. En los Juegos Olímpico de París, terminó sexto en ambas pruebas. Acaba de recibir el Premio Admiral como mejor deportista del año. En esta entrevista habla sobre su cambio de vida: tras seis años en Estados Unidos, donde estudió Filología Portuguesa, ha vuelto a España, al Club Natació Terrassa.

Han pasado unos meses desde los Juegos de París. ¿Cómo valora los dos sextos puestos?

A nivel objetivos siempre queremos más, pero es el deporte, si tuviéramos todo faltaría motivación para continuar. No se puede cambiar lo que ocurrió y lo que no, sólo se puede seguir peleando. Al final, cómo he llegado a dónde estoy, los éxitos de Doha, los éxitos de los anteriores Juegos y Europeos, vienen de temporadas en las que no salen las cosas como queremos. En el espíritu del deportista siempre reina querer más, la ambición, y ahora, volver a usarlo para continuar.

Dos sextos puestos es un gran resultado, pero en París se quejó de los tiempos, peores que en la prueba de un mes antes en Mallorca.

Saber que el nivel existe, poder demostrarlo un mes antes y no en la competición más importante, por supuesto que frustra, pero al final como dices un sexto puesto no es un resultado malo, ni mucho menos, estoy contento de poder decir que una carrera mala es un sexto en los Juegos, y eso no quita que siempre queramos más. La ambición era pelear por las medallas y si no salió, lo hará en otro momento.

"Mi ambición es pelear por las medallas. No salió en París, pero lo hará en otro momento, sé que tengo el nivel"

¿Ha descansado mucho después de París?

Descanso mental, quizá. Pero más allá de eso continuamos. Que sea temporada olímpica o no cambia un poco el proceso, pero siempre empezamos en septiembre, el campeonato importante es en julio, así que a nivel de planificación hay pocos cambios.

En estos descansos, ¿nada o no quiere ni ver el agua?

Este deporte no te permite parar mucho. Sigo nadando. Por supuesto, no es lo mismo hacer un entrenamiento de horas y planificado con tu entrenador y doblar, a tirarte al agua y mojarte. Cuando descanso, hago eso: me tiro al agua, me mojo, y poco más.

¿Por qué eligió el Club Natació Terrassa y no, por ejemplo, un CAR?

El apoyo del CAR está muy bien, pero a lo mejor encaja más con nadadores que no tienen recursos disponibles a su alcance. Si encuentras eso en un club, yo siempre lo he preferido antes que un CAR, porque al final tengo a mis compañeros en mi equipo, al entrenador... A todos los que forman parte del club. En el club, entre comillas, siempre te van a apoyar. Para mí es más importante que los que forman mi equipo de verdad están en él, a depender un poco de becas, reglamentos y demás. Siempre ha funcionado: antes elegí un club, el Canoe, compaginando con EE UU. Allí no existen los CAR, bueno, sí, pero no tienen éxito, lo que reina son las universidades, y creo que en España si encuentras un club que te puede proporcionar todo lo que necesitas, no te falta de nada.

Volvió de los estudios en Estados Unidos: ¿ahora es todo natación?

La temporada pasada sí fue cien por cien natación por ser olímpica, ojalá pudiera nadar para siempre, pero hay un límite. Estoy en la UCAM haciendo Ingeniería informática. No es cien por cien nadar, aunque sigo teniendo los mismos objetivos: pelear por las medallas en campeonatos importantes.

Tiene Beca ADO por los sextos puestos. ¿Cuánto dura esa ayuda?

Dura un año, desgraciadamente, con lo cual la estabilidad es bastante escasa. Está muy bien como apoyo extra a resultados, pero no es algo que yo pueda usar hasta Los Ángeles, es algo que se tiene que renovar cada año. Tiene sentido, porque al final es una forma de asegurarse de que el deportista va a estar rindiendo a buen nivel, pero eso también implica que la estabilidad se pierda un poco. Por ahora está bien como complemento, pero también es cierto que depende del resultado en las competiciones importantes. Por ejemplo, por ganar el Mundial y la doble medalla en Doha, me llevé nada, el ADO no lo contempla.

Porque era año con Juegos...

Ese año da igual cualquier competición que no sean los Juegos Olímpicos, con lo que nuestra motivación por competir en un Mundial en año olímpico no es la misma que a lo mejor en un programa donde sí se recompensen los otros resultados, como en otros países. En Hungría, por ejemplo, se compensa todo.

Este año sí sería el Mundial, en julio en Singapur, la gran prueba.

Sí, sí. De hecho, uno de los motivos de renunciar al Mundial de corta es que no hay ayuda. Carles Coll, un gran amigo, que ganó el 200 braza en el Mundial de corta, no recibe nada por este Mundial. Eso condiciona las decisiones de dónde ir, qué preparar y qué no. Igual en el Europeo 2021, con mis tres medallas, cero recompensa por ello [se disputaron los Juegos de Tokio]. Otra cosa: en otros programas como el húngaro, que es un país mucho más pequeño, si un nadador queda por ejemplo dos veces sexto, se lleva la recompensa de dos veces sexto, porque representa al país dos veces en dos finales. En el programa ADO, el primer sexto lo recompensan con “x” cantidad al cien por cien, pero si quedo una segunda vez sexto me llevó un 75 por ciento menos, y si lo hago una tercera vez, como puede ser por ejemplo el relevo masculino, que queríamos optar a final y no pudimos, pues no me hubiera llevado nada. El programa ADO está bien, pero tiene mejoras para que los deportistas tengan ganas de competir en todas las competiciones y pruebas.

¿Ha importado parte de su método de Estados Unidos?

Una de las ventajas de estar en EE UU no era sólo disfrutar de ello, era aprender y usar todos los recursos que han ido bien y que a lo mejor faltan aquí. No digo que todo el mundo tenga que hacer mi programa, pero si he descubierto un programa que me va mejor a mí que el que existía antes, puedo compartirlo y a los nadadores de mi perfil les va bien, pues genial; y si no, pues que sigan haciendo su programa.

"Quiero ser mejor atleta en sentido global, no sólo moverme bien en el agua y ya está"

¿Combina eso con lo que quiere Raúl Navalón, su nuevo entrenador?

Tiene un programa con la misma mentalidad, es verdad que hay cosas que luego cambian, pero es importante que yo me adapte a Raúl, él es el entrenador y creo que no puedo hacer mi programa individual, y que él también se adapte a mí con algunas cosas que he aprendido allí y puedo traer aquí.

Dice que quiere ser más ágil fuera del agua. Explíquese.

Es simplemente ser mejor deportista. Ser atleta, no de atletismo, en el sentido de que cualquier movimiento sea natural, que no sea simplemente me muevo bien en el agua y ya está. Es un aspecto a mejorar.

¿Qué está haciendo para lograrlo?

Raúl es el entrenador de agua y luego tenemos otro que yo llamo de pesas, encargado de planificar los ejercicios fuera del agua para mejorar la explosividad, estabilidad, agilidad, y todo lo que no podemos hacer dentro del agua.

Aunque correr siempre dice que no es lo suyo...

Ja, ja, ja. A nadie le gusta el cien por cien de lo que hace, es parte de ser deportista, hacer lo que te gusta y también hacer lo que no, para lograr ser más rápido.

¿Y dentro del agua en que se centra?

El objetivo principal sería transferir esta mejora fuera del agua al agua.