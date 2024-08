¿Humor, crueldad o marketing? La cuenta oficial de los Juegos Paralímpicos en TikTok se hace viral por sus montajes de los atletas

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 están por comenzar. Concretamente, a partir del día de hoy, 28 de agosto, a las 20:00 horas, se celebrará la ceremonia de apertura de una nueva edición de estas Olimpiadas, a la cual España aportará 139 atletas que participarán en 16 disciplinas.

Concretamente, será en atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, halterofilia, judo, natación, piragüismo, remo, taekwondo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro, tiro con arco y triatlón donde competirán los deportistas nacionales, en unos Juegos Paralímpicos que estarán compuestos por 22 disciplinas.

La ceremonia de inauguración estará dirigida por Thomas Jolly, y será similar a la acontecida hace unas semanas en los Juegos Olímpicos, con todas las delegaciones presentes desfilando fuera de instalaciones deportivas, concretamente en los Campos Elíseos y en la Plaza de la Concordia.

Aunque se trata de uno de los mayores eventos que hay en el panorama deportivo, lo cierto es que no gozan de la misma popularidad entre el público general que su contraparte Olímpica. También puede influir que la temporada de diferentes competiciones, como la futbolística, o la del baloncesto en unas semanas, están comenzando a reanudarse.

Por ello, hay quiénes emplean diferentes maneras para intentar conseguir la atención de los espectadores o despertar su interés: una de ellas puede ser aquella que emplea las historias inspiradoras de los deportistas para poner en valor sus gestas en las Olimpiadas, o bien utilizar el humor, con memes de la cultura popular, como es el caso de la cuenta oficial de los Juegos Paralímpicos en Tik Tok, @paralympics.

La cuenta en Tik Tok

"¿Me puedo reír o no?" Estas son algunas de las preguntas de los internautas de Tik Tok que interactúan con los vídeos subidos por esta cuenta, que lleva activa unos años, de carácter humorístico sobre las acciones de los deportistas paralímpicos en las diferentes pistas de competición.

Uno de ellos, con cerca de tres millones de visualizaciones, trata sobre una jugadora de baloncesto en silla de ruedas en un partido, donde se muestra encestando un tiro y recibiendo un golpe del balón y cayéndose al suelo, todo ello con un audio, atribuido al exfutbolista Gennaro Gattuso, donde decía que en unos momentos estaban muy bien y en otros no tanto.

Sin embargo, este no es de los más populares. Uno de los más recientes, con 35 millones de reproducciones, narra el hacer de un dúo de atletas estadounidenses de triatlón paralímpico, uno de ellos siendo ciego y el otro, su guía. En este montaje se muestra cómo el deportista con visión reducida busca sus artículos para continuar con la prueba, haciendo un gesto con las manos en paralelo, para luego ser corregido por su acompañante. El administrador de la cuenta decidió, para añadirle humor a la situación, añadirle un sonido de piano y titular el montaje de la siguiente manera: "El triatlón paralímpico es nadar, la bici y tocar el piano en el aire!".

Ante estos montajes, algunos internautas en la red social se han cuestionado esta práctica: "Me gustan estos contenidos pero, ¿están los atletas conformes con esto? ¿no se ofenden? ¿lo encuentran gracioso?". Lo cierto es que el propio administrador del perfil en Tik Tok es un exdeportista paralímpico, cuyo objetivo es que los usuarios se rían con los atletas, no de ellos, demostrando que estos deportistas también puede reírse cuando cometen un error o sufren cualquier incidente.

Asimismo, los contenidos humorísticos no son los únicos que copan el perfil, ya que también realiza otras publicaciones informativas en las que se explican las reglas de diferentes deportes paralímpicos y ensalzando a los atletas que compiten en sus respectivas disciplinas.

No obstante, estos montajes no han dejado indiferente a nadie, con usuarios alabando el sentido del humor del administrador, otros criticándolo y otros, como el medio salvadoreño digital La Huella, que lo cataloga como "una campaña de marketing muy poderosa", en parte porque ha conseguido una afluencia de internautas importante, como así demuestran sus más de 172 millones de Me gustas y cuatro millones y medio de seguidores.

Por ello, es importante reflexionar acerca de la unión entre el humor y el respeto, ya que en este caso es claro que no se busca humillar a los atletas, sino, dar visibilidad a los atletas paralímpicos y sus hazañas a través del ingenio y la cultura popular.