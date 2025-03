Las redes no perdonan a Ilia Topuria tras renunciar a "El Matador" por su nuevo apodo: "¡El humilde!..."

Después de muchas semanas de rumores, especulando sobre la posibilidad de ver a Ilia Topuria de manera definitiva en el peso ligero, las noticias se confirmaron el pasado 20 de febrero. La intención del hispano-georgiano de enfrentarse a Islam Makhachev es una realidad, y parece que podría darse en un futuro cercano... incluso inmediato.

Tras oficializar su subida al peso ligero en busca del reto del doble campeonato, en una división superior, el luchador del Climent Club espera pacientemente el anuncio de su próximo rival, una incógnita que mantiene en vilo a los aficionados. Por ahora, dos nombres toman la delantera como posibles rivales de Topuria: Islam Makhachev, actual campeón del peso ligero y Charles Oliveira, número 2 del ránking de la división.

Ahora, todo queda en manos de la UFC, que deberá decidir qué es lo próximo para el ahora excampeón del peso pluma.

Adiós al El Matador Topuria

Pero mientras ese momento llega, el pelador hispanogeorgiano ha tomado una contundente decisión: Adiós a El Matador. Topuria anunciaba hace unos días que había decidido dejar de lado su españolísimo apodo y que competirá bajo una nueva identidad. "El Matador ha sido mi aliado en todas las peleas. Pero la próxima vez, entraré en el octágono con una nueva identidad", afirmó en un mensaje publicado en Twitter que dejó intrigado a los aficionados.

Hoy, por fin, el misterio se ha revelado y Topuria ha anunciado en un acto en Toledo cual será su nombre en las próximas peleas. Durante la rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento de Toledo, el peleador de la UFC ha confirmado que pasará a denominarse como "La Leyenda", sustituyendo así su anterior alías que le ha llevado hasta lo más alto de las Artes Marciales Mixtas (MMA).

Nace "La Leyenda"

"'El Matador' es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo, porque mucha gente necesita creer. Necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo. Entonces el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser 'La Leyenda'", declaró el hispano-georgiano.

Numerosas críticas

Sin embargo, su nueva identidad que no ha tardado en volverse viral no ha gustado nada a gran parte de los aficionados que han mostrado su enfado en redes sociales bien por perder un apodo icónico o por lo que consideran una falta de humildad impropia de un deportista de su nivel.

"No me convence, los apodos te los ponen no los eliges a dedo…", "¡Venga ya... EL HUMILDE!", "Este tipo de cosas solo las podía hacer Alí, primer paso para que se pinche la burbuja me temo", "Menudo personaje. El día que le ganen (que le ganarán) se va a llevar un ostión histórico" o "Sigue peleando, no te subas tan pronto al tren de las Leyendas" son algunos de los indignados comentarios que inundan "X".