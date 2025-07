Ilia Topuria anuncia sus dos posibles rivales para su próxima pelea: "La UFC intentará presionar..."

¡Doble campeón de la UFC!: Ilia Topuria se carga a Oliveira en el primer asalto, son muchas las dudas acerca de quién será su próximo rival. El interés que ha despertado el hispano-georgiano es tal que los aficionados están deseando saber cuál será su próximo combate.

Y es que a ojos de millones de aficionados, Ilia Topuria es el mejor peleador del mundo. Un luchador que es prácticamente invencible, capaz de dominar en cualquier faceta del juego. Y no es para menos puesto que su invicto y sus actuaciones sobre la jaula demuestran que puede hacer historia en el deporte.

Sin embargo, Topuria no tiene nada cerrado con la UFC para su siguiente pelea. Durante estas últimas semanas han surgido varios nombres que la promotora podría estar manejando, aunque falta que luchador y promotora se reúnan para establecer quién es el siguiente.

Y en este sentido, el propio Ilia Topuria ha adelantado las dos opciones que la UFC podría estar barajando, descartando un nombre por completo.

Topuria se pronuncia sobre quién puede ser su próximo rival

Cada día que pasa se especula con el próximo contendiente al cinturón. El último en subirse a la cola ha sido Max Holloway, que tras su victoria este pasado fin de semana podría tener opciones de ser el elegido por la UFC.

Sin embargo, Ilia se ha encargado de dar luz acerca de los candidatos más probables para su próximo combate. En un streaming con los youtubers Nelk Boys, Ilia ha adelantado la idea de la UFC. "Creo que van a tratar de presionar por Gaethje, o tal vez Paddy. Ni siquiera hay una conversación sobre Tsarukyan", afirmaba 'El Matador'.

Justin Gaethje se postula como opción real

Tras las palabras de Ilia Topuria, la opción que más podría encajar es la del estadounidense Justin Gaethje. Tras vencer a Rafael Fiziev en su último combate, Justin está posicionado como número cinco del ranking.

Por otro lado, el estadounidense afirmó hace varias semanas que, de no tener una oportunidad por el cinturón, se pensaría seriamente el retiro. Unas palabras que recientemente ha vuelto a confirmar, asegurando no querer seguir el camino de Paddy Pimblett.

"Si quieren que siga ese camino -el de Pimblett-, entonces tal vez ya no me necesiten. Quizás sea momento de replantearme mi relación con la UFC. Ilia Topuria, el campeón, me estaba pidiendo una pelea, y en lugar de dármela, dejaron vacante el cinturón y se la otorgaron a alguien como Charles Oliveira, que venía con un récord de 2-2. Si su algoritmo y sus matemáticas dicen que deben usarme hasta que me derroten, entonces necesito evaluar seriamente que estoy haciendo aquí", declaraba.

Paddy Pimblett aparece en la conversación

Por otro lado, la pelea que más expectación generaría sería la de Paddy Pimblett. Tras su cara a cara en el UFC 317, donde el inglés decidió subir al octágono tras la victoria de Topuria, muchos creían que esa era la siguiente pelea por realizarse.

Ambos luchadores tienen un pasado juntos, donde estuvieron cerca de llegar a las manos, por lo que esa historia y ese 'trash talk' podrían hacer que el combate sea una realidad. Sin embargo, Dana White pareció no estar muy contento de que el de Liverpool subiera al octágono, dejando ver que podría haber opciones más interesantes para Ilia.

Topuria descarta a Tsarukyan

Tras anunciar las opciones viables, el hispano-georgiano vuelve a descartar a Tsarukyan entre los posibles candidatos a luchar por el titulo del peso ligero. Y es que en su primera rueda de prensa tras vencer a Charles Oliveira, Ilia afirmó que la UFC mantendría en el 'congelador un ratito' al armenio.

Durante el streaming, Ilia confirmó que la UFC pondrá a Arman Tsarukyan una pelea antes de optar por el título, por lo que parece que su nombre queda totalmente descartado.