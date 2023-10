Jenni Hermoso pidió no ir a la Audiencia a declarar para evitar "una presión social no deseada"

Jenni Hermoso pidió al juez del «caso Rubiales» no acudir presencialmente a la Audiencia Nacional para evitar una «presión social no deseada» y poder declarar por videoconferencia, una posibilidad que respaldó la Fiscalía pero que rechazó el magistrado Francisco de Jorge, instructor de la causa, llegando a citar a la futbolista internacional de forma presencial en la sede del tribunal el pasado 22 de septiembre. Esa comparecencia, sin embargo, no se llegó a producir porque, como adelantó este periódico, su defensa comunicó al magistrado que no le era posible acudir hasta finales de noviembre, cuando concluye el campeonato mexicano, que disputa con el Pachuca.

En el escrito en el que su abogado solicitó que Hermoso declarase por videoconferencia, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el letrado justificó su petición en la necesidad de «preservar al máximo su intimidad, dignidad y exposición pública» visto el «impacto mediático e interés social del asunto». Para la defensa de Jenni Hermoso, hacerla comparecer en la Audiencia Nacional suponía someterla a «una presión social no deseada, revictimizándola en momentos críticos» y haciéndole «revivir los hechos investigados en sede judicial».

Ante el impacto de la noticia a nivel mundial, el abogado de la internacional española solicitaba esa declaración online para «evitar la influencia ambiental en un trance extraño para ella, sin perjudicar la investigación judicial». La intención de Hermoso, recalcaba, es «dejar la calificación de los hechos ocurridos en manos de la Justicia y fuera de cualquier esfera social que no sea el procedimiento judicial». Con esa intención, solicitó al juez que hiciese «todo lo necesario» para respetar los derechos de la futbolista, «preservando al máximo su intimidad», y acordarse que su declaración se llevase a cabo por videoconferencia.

"Discreción" respecto a la fecha

En ese escrito, el letrado invocaba expresamente el Estatuto de la Víctima para reclamar que, al tratarse de una víctima de una presunta agresión sexual, se garantizase «la mayor discreción y protección respecto de la fecha, hora y lugar en la que se produzca la comparecencia judicial».

La petición de Hermoso fue respaldada por la fiscal del caso. Marta Durántez solicitó al instructor que, dada la trascendencia mediática de la investigación y que «la víctima lo es además de un delito contra la libertad sexual», su declaración fuese a distancia, «incluso en el país donde reside en la actualidad, para evitarle perjuicios añadidos», en aras de la protección de su intimidad que impone la legislación.

No obstante, el pasado 18 de septiembre el juez De Jorge rechazó que Jenni Hermoso compareciese por videoconferencia para garantizar «la inmediatez» de la declaración y «la igualdad de las partes» y puso fecha a su comparecencia presencial cuatro días después a las 12:00 horas, solicitando «medidas excepcionales de protección a la hora del acceso y la salida de la sede de este juzgado» para evitar «en la medida de lo posible la presión mediática», unas medidas que el presidente de la Audiencia Nacional acordó ese mismo día, cuando a través de un oficio se acordó reservar una sala multiusos de la sexta planta del edificio para llevar a cabo esa declaración.

48 horas en España

Pero el 20 de septiembre, la defensa de Jenni Hermoso comunicó al juzgado la «imposibilidad» de asistir de forma presencial 48 horas después «por sus compromisos deportivos y laborales» en México. Como quiera que el campeonato concluye el 27 de noviembre, el letrado proponía que esa declaración se fijase a partir del 29 de noviembre. En esa comunicación al juzgado, Jenni Hermoso aceptaba su declaración presencial tras «renunciar a su derecho para declarar por videoconferencia», pero para no perjudicar «la relación laboral que mantiene en México» y para evitar una comisión rogatoria que retrasaría el procedimiento, su defensa pedía se retrasase hasta la fecha sugerid a.

Jenni Hermoso estará en España la próxima semana, tras ser convocada para los partidos de la Liga de Naciones ante Italia y Suiza de los próximos días 27 y 31. La selección se concentra el lunes y viajará a Italia el miércoles, 48 horas en las que permanecerá en nuestro país. Su abogado ya aclaró al juez por escrito que el Pachuca «no puede liberar» a Jenni Hermoso de su obligación de acudir a la llamada de la selección española, abriendo la puerta a una posible citación aprovechando esa circunstancia, pero entonces no fue posible porque Montse Tomé no la convocó «para protegerla».