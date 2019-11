Jorge Campillo, mejor debutante español en el Turkish Airlines Open

Entre resorts de lujos y un centenar de aficionados que disfrutan estos días de un clima paradisíaco, Tom Lewis aterrizó en el Montgomerie Maxx Royal de Antalya de manera triunfal . Con 65 golpes (siete bajo par) el inglés es colíder del Turkish Airlines Open empatado con el austríaco Matthias Schwab . Con ocho birdies por un bogey, el británico completó una vuelta de ensueño. Ni las elevadas temperaturas, veintiséis grados marcaba el termómetro a las once de la mañana, ni los greens, que no están en sus mejores condiciones, fueron suficientes para frenar al golfista británico, que hoy dormirá desde lo más alto de la clasificación.

De los seis representantes españoles, la cara fue para Jorge Campillo, que cerró la primera ronda con 68 golpes (cuatro bajo par). El extremeño acabó en la duodécima posición de la tabla empatado a golpes con varios participantes. "Buena vuelta, pero la verdad que mala sensación porque he jugado muy bien. He empezado muy fuerte, pero se me han ido todos los pares cinco", decía un competitivo Campillo nada más terminar el hoyo 18. "No es mal resultado para empezar, pero me voy con mal sabor de boca. Espero que algún día me salga una vuelta muy baja porque si no va ser complicado ganar", añadía.