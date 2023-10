Jorge Martín gana el Sprint de Indonesia y es el nuevo líder de MotoGP

No está mal cumplir tu gran sueño a los 25 años y eso es lo que ha hecho Jorge Martín. De niño soñaba con ser líder del Mundial de MotoGP y ya lo es el madrileño después de ganar con muchísima autoridad la carrera Sprint del Gran Premio de Indonesia. Su sexta victoria los sábados que le permite culminar la remontada y quitarle a Pecco Bagnaia el liderato del campeonato. El "sorpasso" ya se ha producido y lo ha ejecutado el del Pramac Ducati a lo grande, ganando la carrera corta en Mandalika y mostrando ese momento de forma incontenible que empieza a asustar a su máximo rival.

Hace cinco carreras estaba Jorge a 64 puntos de Pecco y ahora, a falta del domingo en Indonesia, le saca siete (328 a 321) y no parece fácil que el italiano pueda cambiar esta inercia. Quería Martín ponerse por fin en cabeza y no quería sacar la calculadora ni pensar demasiado. Sólo está dispuesto a disfrutar, no quiere ni hablar de presión, y eso es lo que hizo en el Sprint. Salía sexto pero eso no es un problema, ni tampoco que Maverick Viñales se pusiera en cabeza muy pronto y empezase a tirar. En unas pocas vueltas se quitó de encima Jorge a Quartararo, al que al tercer intento pudo pasar, y entonces ya nadie pudo pararlo. Tampoco tuvo mucho problema para superar a Marini y ya sólo le quedaba Maverick, que no pudo ofrecer mucha resistencia. En realidad es que nadie ahora mismo puede hacerlo. "Martinator" es incontenible y por eso es el nuevo jefe de MotoGP.

Una vez en el primer lugar recibió un aviso por superar los límites de pista, pero la cosa no fue a más. Siguió tirando sin mirar atrás ni pensar en el Mundial, porque está convencido de que esa es la mejor manera de acabar ganando el campeonato.

"Estoy feliz, es un sueño estar arriba en MotoGP, no era la mejor posición la sexta para salir, en un circuito en el que cuesta adelantar, pero estoy muy contento y espero poder repetir mañana", confesaba el madrileño nada más colgarse la medalla que distingue al ganador en el Sprint. En el podio le acompañaron Marini y Bezzecchi, los dos pilotos del VR46 Team, y Bagnaia, que partía el decimotercero, no pudo ir más allá del octavo puesto (dos puntos), muy poco para el hasta ahora líder, que además se vio favorecido por las caídas de Marc Márquez, en la primera curva, y de Aleix Espargaró, que se llevó por delante a Brad Binder.