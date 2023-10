Los motivos de Marc Márquez para fichar por Gresini y la llamada a Pedrosa que le ayudó a decidir

Pecco Bagnaia y Jorge Martín se juegan el título mundial de MotoGP en las seis carreras que quedan para el final, pero la gran mayoría de las preguntas en la rueda de prensa previa al GP de Indonesia fueron para el hombre que les acompañaba: Marc Márquez. Era la primera vez que se encontraba con los micrófonos después del anuncio de su adiós a Honda y unas horas antes se había oficializado, por fin, su contrato con Ducati Gresini para 2024. Había ganas de escuchar al gran protagonista, que en un principio iba a comparecer solo y al final lo hizo junto a los dos pilotos que están luchando por la corona este 2023.

"Al final, en la vida tienes que salir en ocasiones de la zona de confort si quieres seguir creciendo y mi zona de confort era Honda", lanzaba el número 93, que admitió lo mal que lo ha pasado en los últimos tiempos y cómo estaba perdiendo al ilusión incluso por ir cada fin de semana a los circuitos. Según sus palabras, la cosa ahora mismo no es tanto volver a ganar como recuperar la ilusión por seguir adelante. "Sería un error afrontar 2024 con el título como objetivo cuando llevo dos años sin ganar una carrera. Los demás de Ducati van muy rápido y me tendré que adaptar primero, pero lo que quiero es divertirme, y sin eso no habrá resultados", arrancaba el de Cervera, que, camino de los 31 años no podía perder más tiempo junto a los japoneses. "Doy este paso para divertirme otra vez y tenía que ser de forma inmediata, llevo cuatro años muy duros, no siento la ilusión. Necesito volver a sonreír debajo del casco. Soy competitivo, sí, pero estoy buscando la diversión encima de la moto, el querer salir a pista, tener ilusión de seguir con mi carrera deportiva. Un año más como los que he pesado me terminaba de hundir. Por eso he buscado un equipo familiar. Me da igual que no sea de fábrica, quiero las mariposas en el estómago de venir a un circuito, ahora lo asocio con sufrimiento y así no puedo competir muchos más años y es lo que quiero hacer", explicaba en DAZN, enumerando las razones que le llevaron a decidirse.

Llamada a Dani Pedrosa

Confiesa Marc que el domingo por la noche, tras su podio en el GP de Japón llamó a Dani Pedrosa para hablar "de piloto a piloto" y preguntarle algunas cosas antes de tomar la decisión definitiva. Cuenta Márquez que le sirvió mucho el consejo del probador de KTM, un destino que podría ser el del "93" en 2025. Ha querido firmar sólo un año con Ducati Gresini para estar libre doce meses después y ver dónde está y cómo ha sido esta experiencia en una moto distinta tras una vida con Honda. Para esa fecha acaban muchos contratos y se abren las posibilidades. Una de ellas sería ir a la estructura austriaca de la mano de Red Bull, uno de sus más fieles patrocinadores.

Marc, por ahora, quiere ir partido a partido, y lo primero es acabar estas seis carreras con sus mecánicos y técnicos de siempre, una familia que va a romper para conseguir el objetivo lo antes posible.