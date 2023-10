La parrilla de MotoGP siempre está coja por las lesiones

El cometa Halley pasó por Mandalika en el primer entrenamiento del Gran Premio de Indonesia. No es que un meteorito impactase en mitad de la pista, es que se vio algo que cada vez es más extraño en MotoGP: que todos los pilotos estuviesen disponibles para competir. El FP1 indonesio fue la tercera sesión de todo el curso con la parrilla al completo, aunque para eso sucediese tuvieron que mostrar sus agallas dos héroes que llegaban algo más que doloridos al arranque del fin de semana. De hecho, uno de ellos, Álex Márquez, tuvo que bajarse del Gran Premio por los fuertes dolores que sentía en las costillas, todavía magulladas después de una triple fractura que le hizo perderse las carreras de India y la cita completa de Japón. De hecho, se fue al suelo y no pudo levantar la moto él solo porque su lesión no está curada. Así que antes de la segunda sesión del día, su equipo anunció que apagaba el motor y que intentará volver a la acción la próxima semana en el Gran Premio de Australia.

El otro gladiador del fin de semana es Marco Bezzecchi, que seis días después de fracturarse la clavícula entrenando recibió el ok médico para participar y se metió sobrado en la Q2, a pesar de estar muy lejos de su cien por cien físico. Bagnaia, desde que fue atropellado por Brad Binder en Montmeló ha competido con molestias y tuvo suerte de no perderse ninguna carrera tras un accidente tan espectacular. MotoGP siempre ha sido peligroso, pero los pilotos se quejan cada vez que pueden del aumento de la velocidad, de la influencia de la aerodinámica y del tiempo en pista, que están haciendo que aumente el riesgo.

Los dispositivos de salida (hole shot) permiten a todos recuperar muchas posiciones nada más apagarse el semáforo y en la primera curva es habitual ver a varios por los suelos. Con el nuevo formato hay dos carreras por fin de semana, lo que duplica el riesgo de caída. Pocos pueden presumir de no haberse perdido algún entrenamiento por lesión y luego hay casos extremos como el de Marc Márquez o el de Miguel Oliveira, que han encadenado lesiones y ausencias de larga duración en los últimos tiempos.

Aunque para damnificado, Pol Espargaró, que se ha perdido media temporada después de su escalofriante accidente en Portimao, donde sufrió ocho fracturas, y su falta de forma ha hecho que KTM lo elija para bajarlo de la moto y poder cuadrar así la llegada en 2024 de Pedro Acosta. Le está costando mucho recuperar el ritmo después de tanto tiempo de baja y ahora se encuentra con que el próximo curso será probador y sólo hará algunas carreras como invitado. Él lo aceptado pensando en la marca y en un futuro a largo plazo garantizado dentro de la estructura austriaca, que le ha prometido que en 2025 volverá a tener una plaza fija.