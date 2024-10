Jorge Martín no da opción en el Sprint y Marc Márquez remonta tras un error

Jorge Martín no ha dado opción a nadie este sábado en Phillip Island. El líder del Mundial hizo la "pole position" primero y después se llevó la victoria en la Sprint dominando de principio a fin, sin un momento de duda y con un ritmo que quizá sólo Marc Márquez hubiera podido igualar, pero el de Cervera cometió un error en la primera curva y se vio obligado a remontar. Con ese fallo de Marc, Jorge tuvo terreno libre para escapar y eso es lo que hizo, con una seguridad brutal que le permite ser un poquito más líder del campeonato después de su sexta victoria en sábado este curso. Con los doce puntos que sumó se coloca a dieciséis de Bagnaia, que no tuvo su mejor día y se tuvo que conformar con el cuarto puesto al final. Lo sacaron del podio entre Márquez y Bastianini, los dos viniendo desde atrás pero con mucho más ritmo que el vigente campeón.

Enea tuvo que remontar desde el décimo puesto de la parrilla, mientras que Marc salía segundo, pero antes de la segunda curva se vio en el octavo lugar. Desde ahí arrancó una serie de adelantamientos espectaculares hasta llegar al segundo puesto al superar a Pecco, que le costó un poco más que pasar al resto. Desde ahí ya no tuvo ni tiempo ni espacio para ir a por Martín, que ya era inalcanzable.

Bagnaia necesitaba rescatar la mayor cantidad de puntos posible desde el quinto lugar de la parrilla y sólo pudo recuperar un puesto con unas sensaciones que no fueron las mejores, ya que no pudo contener en el mano a mano ni a Bastianini ni a Márquez.

Jorge Martín se regaló una gran victoria y un colchón de puntos que le permite tener algo de aire si comete un fallo. Son 16 puntos de ventaja antes de la carrera larga de Australia, en la que Pecco no puede fallar si no quiere ceder demasiado terreno. La carrera larga será otra historia, con el problema principal de la gestión de los neumáticos y cómo se comportarán en las últimas vueltas en un asfalto que se ha remodelado desde la última vez.

"Ha sido error mío, no he calculado la frenada de la primera curva, me he liado con los dispositivos de salida y me he ido largo. Por suerte lo he podido solucionar, pero me queda un gusto amargo porque el ritmo lo tenía para pelear con Jorge. Mañana tendré otra oportunidad", explicaba Marc Márquez sobre ese fallo al principio que le llevó a irse largo y a tener que remontar desde atrás cuando tenía una posición de privilegio.

"Jorge marca la diferencia en las dos o tres primeras vueltas. Es muy explosivo. Es el piloto más rápido, como ha demostrado en la Q2, así que intentaré estar lo más cerca posible de él. En la carrera larga hay que gestionar bien el neumático", recordaba Marc sobre lo que espera a los pilotos este domingo.

Clasificación Sprint GP de Australia

1. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac) 19:13.301

2. Marc Márquez (Esp/Gresini Racing) a 1.520

3. Enea Bastianini (Ita/Ducati Lenovo) a 4.368

4. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo) a 6.879

5. F. Di Giannantonio (Ita/Pertamina VR46) a 7.905

6. Franco Morbidelli (Ita/Prima Pramac) a 9.623