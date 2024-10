El piloto Manu González pide perdón por ofender al pueblo chino: "No fue mi intención"

Manu González ganó en Motegi su primera carrera en Moto2 y lo que en principio fue un día de felicidad y de celebración con su equipo, todo se torció poco después, cuando QJMotor, el patrocinador chino del equipo Gresini en la categoría intermedia, montó en cólera y pidió el despido fulminante del piloto de la escuadra italiana. El motivo del enfado era que Manu había usado en la parrilla de salida un hachimaki, el típico pañuelo japonés que aparece en mucho comics manga y que en realidad se vende como un recuerdo más a los turistas que visitan el país nipón. Él se lo puso y difundió esas fotos en redes sociales, y lo que se pensaba que era un homenaje a la afición local de Motegi se convirtió en un enorme problema que le colocó cerca del despido y por el que ha tenido que pedir perdón este sábado, casi una semana después de las fotos que enervaron a los chinos.

La razón del enfado de QJMotor es porque ese símbolo es considerado en China una falta de respeto a su historia y antepasados, ya que se relaciona con los samuráis y con los pilotos aéreos de la Segunda Guerra Mundial, los conocidos kamikazes, que provocaron muchas víctimas en territorio chino. "Aunque fue un acto involuntario, al ser europeo y no entender la historia china, este comportamiento ha herido los sentimientos de los pilotos chinos y del pueblo chino. Tras el incidente, Qianjiang Motorcycle entabló inmediatamente negociaciones solemnes con su socio, el equipo Gresini, y exigió que se retiraran inmediatamente las imágenes y el vídeo en cuestión, y que el equipo pusiera fin de inmediato a su cooperación con el piloto", decía el patrocinador chino en un comunicado.

El que también se ha expresado a través de un vídeo en sus redes sociales es el propio Manu González, que quiso dejar claro que su intención no fue, evidentemente, herir ningún tipo de sensibilidad. "Hago este vídeo para pedir perdón a todas las personas de China que se hayan sentido ofendidas por algunas de mis fotos en la parrilla de salida del Gran Premio de Japón. No pretendía ser un mensaje político, únicamente eran fotos relacionadas con el país en el que se disputaba la carrera. Jamás fue mi intención faltar al respeto ni herir los sentimientos de la gente de China. Simplemente se trató de un gesto inconsciente e involuntario, de que me arrepiento. Una vez más, lo siento muchísimo y espero sinceramente que me podáis perdonar y tener vuestro apoyo. Gracias", decía el piloto madrileño en sus redes sociales.

Manu sigue formando parte del equipo Gresini de Moto2, y va a participar en las cuatro citas que quedan por delante en el campeonato del mundo, empezando por el Gran Premio de Australia del fin de semana del 19 y 20 de octubre.

Lo que sí parece, aunque no hay confirmación oficial, es que QJMotor ha dejado de ser patrocinador del equipo italiano de manera inmediata, al menos eso se puede interpretar al abrir su página web y ver que el logo del equipo de Moto2 ha sido modificado y ya no aparece la empresa italiana.