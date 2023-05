Josep Pedrerol explica en "El Chiringuito" su opinión sobre la mentalidad de Pep Guardiola

Josep Pedrerol, director y presentador de "El Chiringuito", se mostró tajante al explicar lo que puede estar pasando por la cabeza de Pep Guardiola de cara al próximo partido contra el Madrid. "Pienso que Guardiola está seguro de que van a ganar la eliminatoria". Además, Pedrerol también habló sobre el arbitraje. "El árbitro fue protagonista y perjudicó al Real Madrid. Perdonó a Bernardo Silva una roja clarísima por una entrada durísima a Camavinga. El City hubiese jugado con 10 durante mucho tiempo. El Madrid tiene motivos para estar muy mosqueado con el arbitraje, muy mosqueado", afirmó.

No hay dudas: el madridismo está indignado con la actuación arbitral, especialmente por dos acciones. Una polémica entrada de Bernardo Silva a Camavinga pudo marcar un antes y un después en el partido, pero finalmente quedó en amarilla. Esto no termina aquí, puesto que también en el 66 del segundo tiempo el ya mencionado Bernardo Silva evitaba que el balón saliese por la línea de fondo, justamente un balón que finalmente terminó dentro de la portería de Thibaut Courtois y supuso el 1-1.

"Fue fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología pero no lo han controlado bien. Ganar 1-0 no cambiaba mucho el panorama. El árbitro no ha estado muy atento y me ha sacado la tarjeta a mí que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo que estaba fuera. Es normal que el City tenga la posesión pero no podemos volvernos locos porque sabemos que antes o después nos puede llegar la oportunidad de marcar. Hemos jugado muy bien al fútbol, hemos tenido ocasiones y estamos contentos con nuestro partido. Ojalá lo podamos repetir en el Etihad", dijo Ancelotti en la rueda de prensa.