Juan Manuel Gallego, un "fichaje" para crecer

Juan Manuel Gallego es un jinete de origen colombiano de 49 años que desde principios de año compite bajo la bandera española. Gallego ha sido uno de los jinetes más consistentes de Surámerica en la última década. Ha competido en Juegos Ecuestres Mundiales, Juegos Panamericanos -donde fue plata por equipos y sexto en individual en Santo Domingo 2023- o finales de la Copa de Naciones.

"El cambio de nacionalidad ha sido un paso muy importante en mi carrera deportiva. Estoy seguro de que tendré muy buenas oportunidades representando a España", asegura el jinete, que reside en Estados Unidos junto a su esposa e hijos. El proceso fue ágil en lo administrativo después de una decisión muy meditada. "Hablé con algunos jinetes españoles primero y me contaron cómo funcionaba la Federación. Después de escucharlos, me decidí por el cambio. Presenté la documentación ante la Española y la Federación Internacional y ambas entidades verificaron todo con lo que en un mes ya estaba hecho. En la Española fueron muy diligentes". Ahora se trata de competir al más alto nivel en "Copas de Naciones, Campeonatos de Europa, Mundiales y Juegos Olímpicos porque es lo que un jinete de alto nivel busca".

Afincado en Wellington desde hace diez años, Juancho Gallego ha desarrollado una carrera profesional sólida con base en el circuito americano: "La experiencia ha sido muy positiva en lo personal y deportivo. Acá hemos aprendido mucho. Es un medio muy competitivo y exigente a la hora de comercializar caballos: tienes que saber muy bien con qué tipo de caballos trabajas, no hay mucho espacio para aquellos que no sean especiales, no importa si saltan 0,80 metros o un Gran Premio internacional. ¡La tarea la tienen que hacer muy bien!. Y continúa: "Europa es la despensa de caballos para el mundo entero. Nacen y se desarrollan en grandes cantidades, con divisiones de caballos jóvenes muy estructuradas. En Estados Unidos, en cambio, el volumen es menor debido al alto costo de producción y a que en su mayoría, los jinetes amateurs buscan caballos que ya estén listos. El sistema es simple, práctico y metódico. En Europa hay gran cantidad de buenos jinetes en constante competencia y eso hace que el nivel sea muy alto. Acá también hay jinetes top, pero es incomparable con la cantidad que hay en Europa".

Lo que más me gusta del circuito europeo es "la constante competencia y el intercambio de sistemas de entrenamiento. Alemania, Francia, Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Holanda… Cada país tiene su manera y eso enriquece". Y halaga a España: "Tiene muy buenos jinetes actualmente y un circuito internacional casi todo el año, lo que hace que el nivel de jinetes y caballos sea cada vez mejor. Con mi experiencia espero poder hacer parte del equipo español una vez cumpla el tiempo exigido por la FEI después del cambio de nacionalidad, que vence en marzo de 2026".

"Mi metodología de trabajo es simple y práctica. Me enfoco en lo que el caballo necesita, trato de entenderlo al máximo. Cuando algo no anda bien, somos los jinetes los que no estamos entrenando en la dirección correcta. Trato de ver qué no estoy haciendo bien antes de excusarme en el caballo. Me gusta trabajar en las debilidades, pero me enfoco aún más en las cualidades", relata.

En su cuadra hay varios nombres con potencial para competir bajo bandera española. Al frente, "Fee des Sequoias Z", una yegua de 16 años con la que ha vivido sus momentos más importantes: "He saltado con ella en Tryon, Spruce Meadows, Barcelona, los Juegos Panamericanos. Ahora está en un parón por salud". También componen la cuadra "Oriana van’t Ruytershof" y "Niagara D’ive Z", yeguas que actualmente están compitiendo en pruebas de 1,50 con buenos resultados.