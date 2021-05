Peligran los Juegos Olímpicos para Carolina Marín

Deportes

Carolina Marín se había marcado como gran objetivo esta temporada ganar el oro olímpico, defender con éxito el título que logró hace cinco años en Río y pasar de ser una leyenda a ser la mejor de la historia, con esas dos medallas doradas más las tres mundiales más las cinco europeas, la última conquistada hace apenas un par de meses. Pero el sueño podría verse frustrado. La jugadora onubense se hizo daño y le hicieron pruebas. Podría ser grave y está en peligro la cita olímpica, para la que apenas quedan dos meses. “En el día de hoy he sufrido unas molestias durante el entrenamiento que me han obligado a retirarme del mismo. Tras las primeras pruebas realizadas, los médicos han comprobado que el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda se ha visto afectado. Próximamente podré daros más información. Estoy en las mejores manos, siempre”, dijo Carolina en un comunicado.

El martes Carolina recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer y el miércoles explicó en una acto de Iberdrola que en Tokio lo único que firmaba era la medalla de oro. “Estoy con muchas ganas de poder afrontar los Juegos, hemos esperado cinco años, ya se están acercando. Los días están contados, para mí son 59, con muchas ganas de estar en Tokio, ver cómo está la situación y poderlo disfrutar de una forma especial”, aseguró. El año 2021 lo empezó de forma espectacular, con dos títulos seguidos derrotando a la número uno del mundo. Estaba en plena forma y cuando ella está así, es la mejor, simplemente.

Atrás habían quedado las dudas que tuvo después del oro de Río. Le entró como un vacío interno que volvió a llenar. Se rompió el cruzado anterior de la rodilla derecha (la otra, no la que tiene afectada ahora) y se recuperó en tiempo récord, empezando a entrenar incluso con una muleta, y después sufrió el golpe personal de un accidente que tuvo su padre y que le terminó costando la vida. A él le dedica sus victorias ahora y a él le quería dedicar el oro en Tokio. “Soy de las pocas deportistas afortunadas porque se hayan pospuesto los Juegos por la situación familiar que estaba sufriendo, mi cabeza no estaba en lo que tenía que estar. El hecho de tener un año por delante me hacía estar más tranquila, y más que nunca me encuentro muy preparada para afrontar estos Juegos”, dijo el miércoles. Esperemos que este nuevo contratiempo se quede simplemente en un susto.