“Fumé marihuana, tengo depresión. Me voy al carajo”

Deportes

Simone Biles, Naomí Osala y ahora Arley Méndez. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no son protagonistas los más fuertes, más altos o más rápidos. No. Los están protagonizando los que sufren la otra cara, los que no pueden aguantar ya ni un segundo lo de ser más que el otro, más que ayer, más siempre más. Las vulnerabilidades salen a la luz, para que todos descubramos la otra cara.

Arley Méndez ha competido y muy mal, en el levantamiento de pesas de 81 kilos. Ha quedado último “Lamentablemente no se dio, lo siento. Me voy a retirar definitivo, por cosas personales. Son muchas complicaciones, dolores ya no me siento a gusto. Voy a dedicarme a otras cosas, a salir adelante, pero pesas no voy a hacer más”, aseguró nada más terminar la prueba en los Juegos de Tokio

No es una decisión que llegue de repente, por enfado o frustración. “Yo me iba a retirar hace tiempo”, aseguró, “pero sabes lo que pasa: tengo familia y tengo que alimentar a mi familia. Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. El deporte me está haciendo mal”

Estaba siendo investigado por fumar marihuana antes de participar en los Juegos Olímpicos. Y no lo ha negado. Todo lo contrario, lo afirma: “Fumé marihuana un día antes, yo lo hice adrede. Llevo meses que estoy cansado de esto, estoy sufriendo mucho con dolor, depresiones (...) no aguanto más”, decía desesperado, pero también como quien acaba con un peso que apenas le permitía continuar compitiendo y viviendo. “Espero que me entiendan”¿Qué atleta hace eso 48 horas antes de que le toque medirse: “Yo lo hice adrede para irme al carajo. Pero es algo me duele: esto es mi vida”.

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, habló después de escuchas las palabras de su atleta. “Las declaraciones de Arley nos dejan muy sorprendidos. En estos JJ.OO. hemos visto varios ejemplos que nos recuerdan que los deportistas son seres humanos y no siempre pueden rendir al cien por ciento”, decía. Comprendía sus palabras, pero creía que había que tomar otras decisiones antes de, por ejemplo, buscar un positivo en el doping “Entendemos que los deportistas de alto rendimiento están sometidos a mucha presión, por eso no es fácil hacer un análisis y menos un juicio de lo que pasa. Sin embargo, buscar a propósito un doping positivo no es una decisión correcta, sea cual sea la razón”, añadió.

Para terminar, Mujica señaló que “esperamos tener una conversación con Arley en Santiago, una vez que terminen los Juegos Olímpicos”.