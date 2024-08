Debacle en los 1.500 metros: ningún español en las semifinales de París

No habrá ningún español en las semifinales de los 1.500 metros en París 2024. Mario García Romo, Adel Mechaal y Nacho Fontes se han quedado fuera también en las carreras de repesca, donde no han tenido ninguna opción de acabar en los tres primeros puestos que daban acceso a la siguiente ronda.

Fueron dos series muy rápidas, para ser carreras de repesca. A diferencia de las de ayer, cuando se fue más bien despacio y de manera conservadora, esta vez se plantearon dos salidas "a fuego" desde el inicio. Mario García Romo aguantó bien hasta el último giro, que empezó muy encerrado. Después de tocarse con un rival, no pudo entrar en la disputa final y se quedó en contrameta, dejándose ir de cara al final para terminar undécimo.

Tampoco Fontes y Mechaal tuvieron mejor suerte en su serie. Fontes terminó octavo en su serie tras remontar varias posiciones, pero tampoco llegó a estar nunca en la pelea por entrar. Mechaal, quinto en esta distancia en Tokio 2020, ya llegó con unos metros perdidos al toque de campana, y tampoco pudo recuperar.

"Se acabó este ciclo olímpico en las eliminatorias. Esperaba un poco más, me ha costado entrar en carrera. No me he encontrado igual que ayer en el calentamiento, y eso me ha condicionado. He ido intentando ver si los músculos funcionaban. No ha sido mi día, pero ya está. A seguir entrenando, descansar un poco mental y físicamente y, aunque suene a cliché, hay mucho trabajo detrás de estar aquí. Los atletas somos los primeros a los que nos gusta hacerlo bien. Entré en la final en los últimos Juegos, por lo que está claro que no estoy satisfecho", ha dicho Fontes. Más claro ha sido Mechaal, que afirmó encontrarse "vacío y muy cansado" desde la salida.

Así, por primera vez desde Londres 2012 nuestro país no tendrá representación en la semifinal de una de las pruebas que más gloria ha dado al atletismo español en su historia.