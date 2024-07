Juegos Olímpicos de París 2024, en directo: última hora y resultados de hoy, domingo 28 de julio

La leyenda de Michael Phelps es para siempre, pero sus récords, no; y Léon Marchand fue el hombre que borró el último que le quedaba, el más inaccesible para los humanos, el de los 400 estilos. El nadador estadounidense paró el reloj en los Juegos de Pekín 2008 en 4:03.84. En el Mundial de Fukuoka de 2023 el francés fue más allá: 4:02.50. Ese campeonato fue su confirmación definitiva y cuando faltaba un año para los Juegos de París, en los que iba a estar en casa, se iba a convertir en uno de los focos de atención, aunque él no quisiera, como así ha sido. Precisamente los 400 estilos era su primer desafío en esta cita, y se colgó su primer oro con un tiempo de 4:02.95 (récord olímpico), sacando un mundo a Matsushita (4:08.62) y al estadounidense Foster (4:08.66). No hubo plusmarca, pero estuvo cerca, en la piscina montada en La Défense, una instalación que suele albergar rugby y conciertos, de la que los nadadores se han quejado porque no tiene la profundidad obligatoria, y por eso es lenta. LEER MÁS