La polémica en el equipo de Salto continúa: Trapote deja Versalles y el único caballo que no pasa la inspección es español

La polémica no cesa en torno al equipo español de hípica en general y el grupo de Salto de Obstáculos en particular. La dirección técnica de la Real Federación Hípica Española se posicionó a favor de un grupo de jinetes y debido a las decisiones que han ido tomando se ha generado una fisura importante en este deporte. El equipo titular de París estuvo formado por Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya e Ismael García Roque. El mejor de los tres fue Álvarez Moya con solo un derribo en la entrada del penúltimo obstáculo, un salto triple que complicó a varios jinetes, mientras que Álvarez Aznar realizó dos derribos que acumularon ocho puntos de penalización, e Ismael Roque añadió nueve puntos al hacer falta en la ría, un derribo y un punto por exceso de tiempo. De esta forma, los españoles, que acabaron con 21 puntos y un tiempo total de 231,90 segundos, no pudieron disputar la final por tan solo un punto, puesto que el corte lo fijó México con 20.

El presidente de la RFHE, Javier Revuelta, le aseguró al jinete reserva, Armando Trapote, que competiría en individual el 5 y el 6 de agosto, pero finalmente comunicaron a Trapote que se mantendría el equipo que había corrido ya. En las pruebas individuales solamente pueden tomar parte tres jinetes por país y Armando Trapote y "Tornado VS" se quedaron fuera. Ambos hicieron el doble cero en el pasado Campeonato de Europa que permitió a España estar en París y pese a haberse negado inicialmente a ir a los Juegos por el criterio de selección, tras múltiples insistencias aceptó a ir.

La dirección técnica de la RFHE ignoró a Armando desde la llegada a París. El jinete de Montenmedio no fue ni convocado para la foto de equipo y su integración con el resto de componentes ha sido nula. Dada la decisión tomada de que no se le iba a dejar saltar bajo ningún concepto, faltando el presidente de la RFHE al compromiso que había adquirido con él, Armando tomó la decisión de abandonar Versalles.

Y eso no es todo. Los caballos que competirán la próxima semana en la competición individual tenían que pasar nuevamente un test veterinario. Dos de los caballos españoles ofrecieron problemas. Uno de ellos la pasó tras ir al box de tratamiento, pero "Tirano de Pravia", el caballo de Ismael García Roque, deberá superar un nuevo test. Si "Tirano de Pravia" no convence a los veterinarios, sólo tomarán parte en la final individual Sergio Álvarez Moya y Eduardo Álvarez Aznar.